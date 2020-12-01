Житомиряне избили товарища по рюмке и вынесли его в подъезд: мужчина скончался в «скорой»

"Предварительно, он вместе со своими знакомыми в тот вечер выпивали в одной из комнат общежития, в котором все трое проживали. Очевидно, количество употребленного спиртного способствовало возникновению спора между мужчинами. Дальнейший нетрезвый конфликт перерос в драку, в ходе которой двое из собутыльником избили третьего участника, а затем вынесли его в подъезд и оставили", - информируют правоохранители.