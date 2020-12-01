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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 1 » 13:58:18

Житомиряне избили товарища по рюмке и вынесли его в подъезд: мужчина скончался в «скорой»

Вчера, 14:18:39 1680 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне избили товарища по рюмке и вынесли его в подъезд: мужчина скончался в «скорой»

 В Житомире полиция задержала двух мужчин, которые до смерти избили собутыльника. Инцидент произошел вечером 30 ноября в одном из общежитий города.

"Около 19 часов в Житомирский отдел полиции поступило сообщение о том, что в подъезде общежития лежит окровавленный человек без сознания. Мужчину с тяжелыми травмами головы и туловища медики срочно транспортировали в больницу", - рассказали "Журналу Житомира" в ГУ Нацполиции Житомирской области.

Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в карете скорой помощи. Погибшим оказался 49-летний житомирянин. Полицейские оперативно выяснили обстоятельства травмирования мужчины.
 

"Предварительно, он вместе со своими знакомыми в тот вечер выпивали в одной из комнат общежития, в котором все трое проживали. Очевидно, количество употребленного спиртного способствовало возникновению спора между мужчинами. Дальнейший нетрезвый конфликт перерос в драку, в ходе которой двое из собутыльником избили третьего участника, а затем вынесли его в подъезд и оставили", - информируют правоохранители.


Обоих подозреваемых, в возрасте 40 и 33 лет, полицейские обнаружили в комнате, где и происходили эти события. Сейчас они задержаны, раньше мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.

По действующему законодательству им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
Тэги: драка, общежитие, Смерть, Житомир
Комментариев: 3
Pound
1 Life is life (Pound)   • 14:30:21, Вчера [Материал]
0

Третий раз пытаюсь прочитать заголовок )))
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:47:37, Вчера [Материал]
-1

Умер в скорой значит сидеть не будут.
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 17:50:41, Вчера [Материал]
0

от 5 до 8 - за убийство ? еще по сговору и вдвоем.... что то мало....
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