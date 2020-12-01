Житомиряне избили товарища по рюмке и вынесли его в подъезд: мужчина скончался в «скорой»

В Житомире полиция задержала двух мужчин, которые до смерти избили собутыльника. Инцидент произошел вечером 30 ноября в одном из общежитий города.
"Около 19 часов в Житомирский отдел полиции поступило сообщение о том, что в подъезде общежития лежит окровавленный человек без сознания. Мужчину с тяжелыми травмами головы и туловища медики срочно транспортировали в больницу"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в ГУ Нацполиции Житомирской области.
Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в карете скорой помощи. Погибшим оказался 49-летний житомирянин. Полицейские оперативно выяснили обстоятельства травмирования мужчины.
"Предварительно, он вместе со своими знакомыми в тот вечер выпивали в одной из комнат общежития, в котором все трое проживали. Очевидно, количество употребленного спиртного способствовало возникновению спора между мужчинами. Дальнейший нетрезвый конфликт перерос в драку, в ходе которой двое из собутыльником избили третьего участника, а затем вынесли его в подъезд и оставили", - информируют правоохранители.
Обоих подозреваемых, в возрасте 40 и 33 лет, полицейские обнаружили в комнате, где и происходили эти события. Сейчас они задержаны, раньше мужчины уже привлекались к уголовной ответственности.
По действующему законодательству им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.