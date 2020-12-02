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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 2 » 11:52:32

Короткое замыкание: в Житомире в течение вечера дважды тушили пожары в домах

Сегодня, 12:11:32 73 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Короткое замыкание: в Житомире в течение вечера дважды тушили пожары в домах

 В Житомире спасатели дважды за вечер тушили пожары в домах, которые произошли из-за короткого замыкания электросети. Как стало известно "Журналу Житомира", один из пожаров произошел 1 декабря около 17:50 в пятиэтажке по ул. Вокзальной.
 

"В квартире проживает пожилая пара, на тот момент дома был только хозяин. По словам мужчины, в счетчике "выбило пробки". Хозяин включил назад свет и пошел в комнату. Через некоторое время в дверь начали стучать соседи, которые уже почувствовали запах дыма. Оказалось, что на кухне горела бытовая техника. До приезда спасателей жители тушили огонь подручными средствами", - сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.


Совместными усилиями пожарных и неравнодушных граждан пожар был быстро ликвидирован. Огонь уничтожил часть электротехники, повредил газовую колонку и мебель.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание в электросети. Согласно выводам специалистов, возгорание началось с удлинителя, в который был включен еще и тройник, а в него - бытовая техника.

Еще один пожар в тот вечер житомирские спасатели ликвидировали в частном доме по ул. Ивана Сирко.
 

"В коридоре вспыхнул электрощиток и огонь распространился на деревянную вагонку на потолке. Силами хозяев и специалистов ГСЧС уже через полчаса возгорание было ликвидировано", - информируют спасатели.


Вероятно, возгорание произошло также из-за короткого замыкания.
Тэги: пожар, Житомир
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