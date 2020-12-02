Короткое замыкание: в Житомире в течение вечера дважды тушили пожары в домах

"В квартире проживает пожилая пара, на тот момент дома был только хозяин. По словам мужчины, в счетчике "выбило пробки". Хозяин включил назад свет и пошел в комнату. Через некоторое время в дверь начали стучать соседи, которые уже почувствовали запах дыма. Оказалось, что на кухне горела бытовая техника. До приезда спасателей жители тушили огонь подручными средствами", - сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.