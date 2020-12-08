Ночью под Житомиром задержали грузовик с краденым песком

В Коростышевском районе Житомирской области ночью задержали грузовой автомобиль, который перевозил песок без разрешительных документов. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции области.
"Работники сектора реагирования патрульной полиции Коростышевского ОП ГУНП вблизи с. Колодезьки остановили автомобиль DAF под управлением 33-летнего житомирянина. В грузовом полуприцепе фуры перевозилась песчаная смесь", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что водитель не имел документов, подтверждающих происхождение песка и законность транспортировки.
Обстоятельства происшествия задокументировали сотрудники следственно-оперативной группы, грузовик правоохранители изъяли.
"В настоящее время по данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины, в рамках которого проверяют происхождение песка. Законодательством подобные противоправные действия наказываются от штрафных санкций до 2-летнего лишения свободы"
, - отмечают правоохранители.
Напомним, ранее на Житомирщине задержали сразу три грузовика с краденым песком
.
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