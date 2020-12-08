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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 8 » 10:34:54

Ночью под Житомиром задержали грузовик с краденым песком

Вчера, 10:51:54 813 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью под Житомиром задержали грузовик с краденым песком

 В Коростышевском районе Житомирской области ночью задержали грузовой автомобиль, который перевозил песок без разрешительных документов. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции области.
 

"Работники сектора реагирования патрульной полиции Коростышевского ОП ГУНП вблизи с. Колодезьки остановили автомобиль DAF под управлением 33-летнего житомирянина. В грузовом полуприцепе фуры перевозилась песчаная смесь", - говорится в сообщении.


В полиции добавили, что водитель не имел документов, подтверждающих происхождение песка и законность транспортировки.

Обстоятельства происшествия задокументировали сотрудники следственно-оперативной группы, грузовик правоохранители изъяли.

"В настоящее время по данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) УК Украины, в рамках которого проверяют происхождение песка. Законодательством подобные противоправные действия наказываются от штрафных санкций до 2-летнего лишения свободы", - отмечают правоохранители.

Напомним, ранее на Житомирщине задержали сразу три грузовика с краденым песком.
Тэги: Коростышев, Песок
Комментариев: 2
DomA
1 Владимир (DomA)   • 11:39:44, Вчера [Материал]
+1

Аха)) клоунада продовжується! Правоохоронна імпотенція в дії!!
Зверніться до лампочки за лікувальною змазкою!)))
bda
2 ДДД (bda)   • 20:33:14, Вчера [Материал]
0

Ну, проще, конечно, всё на водителя "повесить"...
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