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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 9 » 10:42:53

Сразу после Рождества: СМИ назвали вероятные даты введения локдауна

Вчера, 11:13:53 1486 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сразу после Рождества: СМИ назвали вероятные даты введения локдауна

 В Украине локдаун для сдерживания распространения коронавируса хотят ввести с 8 января 2021 года. Он продлится до 25 января включительно.

Соответствующий проект постановления Кабинет министров планирует обсудить и утвердить 9 декабря. Об этом сообщает Lb.ua, публикуя документ.

По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве, сейчас дискуссия по усилению карантина открыта. А окончательно определиться с датами и ограничениями чиновники "намерены сегодня".
 

Во время локдауна с 8 января по 25 января запретят:

 
  • Посещение учебных заведений, кроме учреждений дошкольного образования и специальных заведений.
  • Работу кафе, баров, ресторанов, кроме работы на вынос и на доставку, и общепита в аэропортах. В отелях запрещена работа ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.
  • Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупок товаров первой необходимости.
  • Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.
  • Прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
  • Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий.
  • Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Согласно документу, с 11-го по 21 января в Украине предприятиям, учреждениям и организациям будет рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы.

Тогда как об ограничении курсирования общественного транспорта в проекте постановления ничего не сказано. Предварительно, в стране продолжат действовать запреты на перевозку одновременного количества людей (то есть больше, чем предусмотрено сидячих мест в салоне).

 



















 
Тэги: локдаун, Карантин
Комментариев: 1
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 11:28:52, Вчера [Материал]
0

Велюру потрібно заробити)))))))
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