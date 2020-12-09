Сразу после Рождества: СМИ назвали вероятные даты введения локдауна

В Украине локдаун для сдерживания распространения коронавируса хотят ввести с 8 января 2021 года. Он продлится до 25 января включительно.
Соответствующий проект постановления Кабинет министров планирует обсудить и утвердить 9 декабря. Об этом сообщает Lb.ua
, публикуя документ.
По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве, сейчас дискуссия по усилению карантина открыта. А окончательно определиться с датами и ограничениями чиновники "намерены сегодня".
Во время локдауна с 8 января по 25 января запретят:
- Посещение учебных заведений, кроме учреждений дошкольного образования и специальных заведений.
- Работу кафе, баров, ресторанов, кроме работы на вынос и на доставку, и общепита в аэропортах. В отелях запрещена работа ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.
- Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупок товаров первой необходимости.
- Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.
- Прием посетителей в учреждениях культуры и проведение культурных массовых мероприятий.
- Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий.
- Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.
Согласно документу, с 11-го по 21 января в Украине предприятиям, учреждениям и организациям будет рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы.
Тогда как об ограничении курсирования общественного транспорта в проекте постановления ничего не сказано. Предварительно, в стране продолжат действовать запреты на перевозку одновременного количества людей (то есть больше, чем предусмотрено сидячих мест в салоне).