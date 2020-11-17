Шмыгаль обещает полный локдаун в случае провала карантина выходного дня

"Тогда путь будет только один — это жесткий карантин аж до полного локдауна. При этом локдаун нужно будет вводить не менее, чем на три недели — это то, что сейчас сделали большинство стран Европы … Решение про полный локдаун не будет введено до тех пор, пока у нас есть альтернатива. Необходимо достичь хотя бы плато или остановки роста эпидемии", — сказал Шмыгаль.