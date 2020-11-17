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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Ноябрь » 17 » 13:43:08

Шмыгаль обещает полный локдаун в случае провала карантина выходного дня

Сегодня, 13:56:08 819 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Шмыгаль обещает полный локдаун в случае провала карантина выходного дня

 Карантин выходного дня был введен для того, чтобы остановить рост эпидемии и остановиться на уровне не более 15 тысяч в сутки. Если этого не случиться, и мы перешагнем рубеж в 20 тысяч больных в сутки — в стране может быть введен полный локдаун не менее, чем на три недели. 

Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует издание "Сегодня".

По его словам, если украинцы не будут уменьшать количество социальных контактов, то согласно данным аналитиков СНБО, количество в 20 тысяч новых больных в сутки мы можем достичь уже через три недели. И если не принимать меры, то уже через месяц в Украине могут закончиться койко-места в больницах.
 

"Тогда путь будет только один — это жесткий карантин аж до полного локдауна. При этом локдаун нужно будет вводить не менее, чем на три недели — это то, что сейчас сделали большинство стран Европы … Решение про полный локдаун не будет введено до тех пор, пока у нас есть альтернатива. Необходимо достичь хотя бы плато или остановки роста эпидемии", — сказал Шмыгаль.


Премьер подчеркнул, что задача карантина выходного дня сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших — не больше 12-15 тысяч случаев в день. Первые результаты должны быть через две недели при условии соблюдении всех карантинных правил.

"Если этого не случиться, то начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям, мы будем вынуждены это делать", — добавил глава правительства.

Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Отныне в будни и на выходные будут действовать разные карантинные ограничения.
Тэги: локдаун, Карантин, украина
Комментариев: 7
melan
1 melan (melan)   • 14:29:46, Сегодня [Материал]
+1

будет и 15 и 30 и 50. пока не будет бесплатного тестирования, толку не будет.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:02:51, Сегодня [Материал]
0

Шмыгаль сделал замес мухи. котлеты. тесты. тесты. тесты....деньги, деньги. деньги. В Европе выплачивают деньги карантинному бизнесу и заморозили все налоги. А у нас налоги берут. финансовой помощи нету. Налоги берут для себья потому что чиновники работают. И депутаты работают и Шмыгаль работает и зарплату хотят. Каста.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:10:36, Сегодня [Материал]
+1

Медецину развалили полностью. люди мрут от всевозможных болезней пачками. Самое страшное. что люди начали голодать и умирать от того . что не могут себья вылечить. Констутиционной . бесплатной медецины нету. Везде поборы, требуют всевозможные благотворительные взносы. Правоохранители никого не арестовывают. Нету у человека денег врачи операцию не делают. Люди умирают прямо на ступеньках больниц
current_user
5 Current User (current_user)   • 17:33:08, Сегодня [Материал]
0

25 років тому мені робили УЗД в Житомирі, лікар перед тим як робити, перевірив чи мої батьки зробили "благодійний внесок". Мабуть проблема дуже стара)
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:20:35, Сегодня [Материал]
+1

Чтобы сделать банальную опперацию на ключице (перелом) семья носится по городу. чтобы собрать тридцать тысяч. Это пластина титановая десять тысяч. всевозможные лекарства и пару тысяч доктору. А Киев денег не даёт и говорит крутитесь на стороне. В основном у людей денег нету. поэтому умирают.... даже от опендецита.
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:37:12, Сегодня [Материал]
0

Если не хотят нам оплатить вынужденную безработицу по карантину. тогда они не имеют право заставлять людей умирать с голоду
AlexIvanov
7 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:47:48, Сегодня [Материал]
0

Может нам с белорусами поменятся Президентами? Медецина бесплатная. обучение бесплатное. одеты. обуты бомжей нету...ляпота!!! И главное нам ведь нужно совсем немного выполнения Конституции Кабинетом Министров. Кому Я это пишу? Они нас не услышат.
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