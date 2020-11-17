Шмыгаль обещает полный локдаун в случае провала карантина выходного дня

Карантин выходного дня был введен для того, чтобы остановить рост эпидемии и остановиться на уровне не более 15 тысяч в сутки. Если этого не случиться, и мы перешагнем рубеж в 20 тысяч больных в сутки — в стране может быть введен полный локдаун не менее, чем на три недели.
Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует издание "Сегодня
".
По его словам, если украинцы не будут уменьшать количество социальных контактов, то согласно данным аналитиков СНБО, количество в 20 тысяч новых больных в сутки мы можем достичь уже через три недели. И если не принимать меры, то уже через месяц в Украине могут закончиться койко-места в больницах.
"Тогда путь будет только один — это жесткий карантин аж до полного локдауна. При этом локдаун нужно будет вводить не менее, чем на три недели — это то, что сейчас сделали большинство стран Европы … Решение про полный локдаун не будет введено до тех пор, пока у нас есть альтернатива. Необходимо достичь хотя бы плато или остановки роста эпидемии", — сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что задача карантина выходного дня сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших — не больше 12-15 тысяч случаев в день. Первые результаты должны быть через две недели при условии соблюдении всех карантинных правил.
"Если этого не случиться, то начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям, мы будем вынуждены это делать"
, — добавил глава правительства.
Напомним, в Украине отменили адаптивный карантин, а вместо него ввели общенациональный. Отныне в будни и на выходные будут действовать разные карантинные ограничения
.