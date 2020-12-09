Официально: локдаун в Украине вводят с 8 января

В Украине будут введены усиленные карантинные ограничения с 8 по 24 января 2021 года. Об этом 9 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год. В результате переговоров было принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности", – заявил он и добавил, что постановление об усилении карантина будет принято сегодня сразу на внеочередном заседании правительства.
Ну и противоречия в третьем и предпоследнем пунктах. Учреждения культуры все-таки закрываются или на 50% мест?
Держава може змінити дату локдауну, – Шмигаль
https://news.24tv.ua/derzhava-mozhe-zminiti-datu-lokdaunu-shmigal_n1481755