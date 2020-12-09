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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 9 » 15:45:04

Официально: локдаун в Украине вводят с 8 января

Вчера, 16:11:47 2131 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Официально: локдаун в Украине вводят с 8 января

 В Украине будут введены усиленные карантинные ограничения с 8 по 24 января 2021 года. Об этом 9 ноября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"До конца года осталось три недели. Поэтому правительство решило не вводить карантин. В то же время сегодня мы утвердим ограничения на следующий год. В результате переговоров было принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года включительно в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения. Назовем их "зимние каникулы ради безопасности", – заявил он и добавил, что постановление об усилении карантина будет принято сегодня сразу на внеочередном заседании правительства.
 


Коротко об ограничениях во время локдауна


Будет запрещено:
 
  • Посещение учебных заведений, кроме дошкольных.
  • Работу кафе, баров, ресторанов, заведений развлечений, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости.
  • Работу салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.
  • Проведение культурных массовых мероприятий.
  • Работу продовольственных и непродовольственных рынков.
  • Прием посетителей в кинотеатры и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.
  • Прием посетителей музеев, выставок, галерей и т.п., которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 квадратных метров помещения.

После опубликования постановления правительства, "Журнал Житомира" опубликует полный перечь всех ограничений, которые будут действовать во время локдауна.
Тэги: локдаун, украина, Карантин
Комментариев: 7
Vvvetal
1 Vetal (Vvvetal)   • 17:14:50, Вчера [Материал]
-1

95 три баяне порве, тоді можна вже і ввести на пів шишки
PashaZT
6 Pavel (PashaZT)   • 20:51:42, Вчера [Материал]
+1

видать вспомнили за новогодние корпоративы
ax
2 Ax Axovich (ax)   • 18:19:24, Вчера [Материал]
+1

Какой-то странный локдаун получается. Почему запрещены заведения развлечений, а кинотеатры по-прежнему будут открыты???
Ну и противоречия в третьем и предпоследнем пунктах. Учреждения культуры все-таки закрываются или на 50% мест?
ELVA
3 Elva (ELVA)   • 18:38:56, Вчера [Материал]
0

так говорили, что и курорты будут открыты. Карпаты в том числе.
Mira
4 Irina (Mira)   • 19:35:26, Вчера [Материал]
0

Читайте конкретный документ (Постановление КМУ) , там все конкретно написано.
RaID
5 Сергій (RaID)   • 20:03:05, Вчера [Материал]
+2

Поки новина з'являється, то вже стає старою...

Держава може змінити дату локдауну, – Шмигаль
https://news.24tv.ua/derzhava-mozhe-zminiti-datu-lokdaunu-shmigal_n1481755
Berberis
7 Лилия (Berberis)   • 21:00:00, Вчера [Материал]
+1

Абсурд-пока одни будут сидеть по домам,другие-бегать по кинотеатрам.Тогда зачем закрывать ,например у ОЛДИ,Епицентра-пункты выдачи(на улице) по онлайн заказам ?
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