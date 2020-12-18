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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 18 » 17:42:47

Новые карантинные ограничения от Кабмина: что изменится с 19 декабря

Вчера, 17:47:47 1365 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новые карантинные ограничения от Кабмина: что изменится с 19 декабря

 С субботы, 19 декабря, в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения, которые накануне ввел Кабинет министров. Рассказываем, что запретят в период зимних праздников, а что будет разрешено и на каких условиях.
 

Что будет запрещено с 19 декабря?


Согласно новым карантинными ограничениям, во всех регионах Украины вводятся такие правила:
 
  • в учебных заведениях и детсадах запрещено проводить спектакли, праздничные концерты и другие массовые мероприятия с участием больше одного класса или группы, а также в присутствии посторонних;
  • запрещено проводить праздничные мероприятия, банкеты или другие публичные собрания в развлекательных заведениях и местах общественного метания;
  • работа выставок, музеев, галерей возможна, если на каждого посетителя будет отводиться 10 кв. м площади помещения;
  • заведения общепита могут работать в период с 7:00 до 23:00. При этом все расчетные операции должны быть проведены до 22:00;
  • в новогоднюю ночь ресторанам можно работать до часа ночи;
  • запрещено проводить религиозные мероприятия в помещении, если там есть более одного человека на 5 кв. метров, и на открытом воздухе, если присутствующие не сохраняют дистанцию в 1,5 метра.




Какие ограничения действуют сейчас?


Важно понимать, что правила, действующие сейчас, остаются актуальными. Кабмин продлил общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой" зоны до 28 февраля 2021 года.

Так, во всех регионах Украины запрещено:
 
  • проведение массовых мероприятий – концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других – при участии более 20 человек (кроме спортивных мероприятий без зрителей);
  • нахождение на улице без удостоверяющих личность документов.
  • деятельность театров и кинотеатров с заполненностью залов более 50%;
  • осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
  • размещение посетителей на расстоянии менее двух метров между столиками и более четырех человек за одним столом;
  • проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
  • работа спортзалов, если нельзя обеспечить одного человека на 20 кв. м;
  • проведение учебного процесса в группах более 20 человек;
  • обучение, если на самоизоляции находится более 50% учебной группы;
  • проведение плановых госпитализаций, кроме случаев срочного врачебного вмешательства.




А что будет потом?


С 8 января Кабмин анонсировал новый зимний локдаун, который будет действовать до 24 января.

На время действия нового локдауна запрещено следующее:
 
  • работа кафе, баров, клубов, ресторанов (только навынос и доставка);
  • прием посетителей в ТЦ, кроме покупки товаров первой необходимости (еда, лекарства и т.д.);
  • работа других развлекательных учреждениях;
  • проведения культурных массовых мероприятий;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;
  • проведение массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, концертных) мероприятий;
  • деятельность продовольственных и непродовольственных рынков;
  • посещение учебных учреждений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.

Что будет работать с 8 по 25 января:
 
  • магазины (торговля продовольственными, медицинскими, ветеринарными товарами и средствами связи);
  • заправки (без зон питания);
  • банки, другие финучреждения;
  • ветеринарные клиники;
  • аптеки;
  • отели;
  • почта.

С 11 по 21 января рекомендуется установить дистанционный режим работы. При этом общественный транспорт останавливать не будут – только ограничат количество людей, одновременно находящихся в транспорте.

Кроме того, во время локдауна салоны красоты и парикмахерские будут работать. Но для этого им нужно будет соблюсти два условия: работать с клиентами исключительно по предварительной записи; клиенты не должны будут ожидать своей очереди внутри.

Тэги: Эпидемия, Карантин, локдаун, украина
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