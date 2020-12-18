Новые карантинные ограничения от Кабмина: что изменится с 19 декабря

С субботы, 19 декабря, в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения, которые накануне ввел Кабинет министров. Рассказываем, что запретят в период зимних праздников, а что будет разрешено и на каких условиях.
Что будет запрещено с 19 декабря?
Согласно новым карантинными ограничениям, во всех регионах Украины вводятся такие правила:
- в учебных заведениях и детсадах запрещено проводить спектакли, праздничные концерты и другие массовые мероприятия с участием больше одного класса или группы, а также в присутствии посторонних;
- запрещено проводить праздничные мероприятия, банкеты или другие публичные собрания в развлекательных заведениях и местах общественного метания;
- работа выставок, музеев, галерей возможна, если на каждого посетителя будет отводиться 10 кв. м площади помещения;
- заведения общепита могут работать в период с 7:00 до 23:00. При этом все расчетные операции должны быть проведены до 22:00;
- в новогоднюю ночь ресторанам можно работать до часа ночи;
- запрещено проводить религиозные мероприятия в помещении, если там есть более одного человека на 5 кв. метров, и на открытом воздухе, если присутствующие не сохраняют дистанцию в 1,5 метра.
Какие ограничения действуют сейчас?
Важно понимать, что правила, действующие сейчас, остаются актуальными. Кабмин продлил общегосударственный карантин с ограничениями "оранжевой" зоны до 28 февраля 2021 года.
Так, во всех регионах Украины запрещено:
- проведение массовых мероприятий – концертных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других – при участии более 20 человек (кроме спортивных мероприятий без зрителей);
- нахождение на улице без удостоверяющих личность документов.
- деятельность театров и кинотеатров с заполненностью залов более 50%;
- осуществление перевозок пассажиров в количестве больше, чем количество мест для сидения;
- размещение посетителей на расстоянии менее двух метров между столиками и более четырех человек за одним столом;
- проведение дискотек, а также работа других развлекательных заведений;
- работа спортзалов, если нельзя обеспечить одного человека на 20 кв. м;
- проведение учебного процесса в группах более 20 человек;
- обучение, если на самоизоляции находится более 50% учебной группы;
- проведение плановых госпитализаций, кроме случаев срочного врачебного вмешательства.
А что будет потом?
С 8 января Кабмин анонсировал новый зимний локдаун, который будет действовать до 24 января.
На время действия нового локдауна запрещено следующее:
Что будет работать с 8 по 25 января:
- работа кафе, баров, клубов, ресторанов (только навынос и доставка);
- прием посетителей в ТЦ, кроме покупки товаров первой необходимости (еда, лекарства и т.д.);
- работа других развлекательных учреждениях;
- проведения культурных массовых мероприятий;
- работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов;
- проведение массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных, концертных) мероприятий;
- деятельность продовольственных и непродовольственных рынков;
- посещение учебных учреждений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.
- магазины (торговля продовольственными, медицинскими, ветеринарными товарами и средствами связи);
- заправки (без зон питания);
- банки, другие финучреждения;
- ветеринарные клиники;
- аптеки;
- отели;
- почта.
С 11 по 21 января рекомендуется установить дистанционный режим работы. При этом общественный транспорт останавливать не будут – только ограничат количество людей, одновременно находящихся в транспорте.
Кроме того, во время локдауна салоны красоты и парикмахерские будут работать. Но для этого им нужно будет соблюсти два условия: работать с клиентами исключительно по предварительной записи; клиенты не должны будут ожидать своей очереди внутри.