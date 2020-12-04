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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 4 » 12:38:14

Минздрав предлагает усилить карантин в Украине после Нового года

Сегодня, 12:54:14 789 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Минздрав предлагает усилить карантин в Украине после Нового года

 Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 4 декабря.
 

"Все врачи понимают, что с января и в течение февраля ожидается сезонный пик заболеваемости гриппом. Это приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему, поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19, с минимальным количеством госпитализированных с COVID-19. Сейчас мы как Министерство здравоохранения не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как видим прирост новых случаев инфицирования без резких скачков", – заявил Максим Степанов.

 

Тотальный карантин на 3 недели с января


Так, по словам главы Минздрава, "наша медицинская система выдержит ту нагрузку, которая сейчас происходит из-за COVID-19, но до конца декабря". Степанов отметил, что в Минздраве рекомендуют плановый жесткий карантин с января.
 

"Уровень заболеваемости и госпитализации остается на высоком уровне. Поэтому, опираясь на медицинские и эпидемиологические показатели, мы предлагаем правительству Украины плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями начиная с первых чисел января. Продолжительность карантина, чтобы достичь определенных результатов должна быть 3 недели", – сказал Степанов.


Про карантин выходного дня


Степанов подчеркнул, что карантин выходного дня дал результат, потому что его целью было "сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни". Он отметил, что Украина не достигла максимальных показателей его эффективности, то есть снижения на 20% количества новых случаев заболевания, однако динамика роста замедлилась.

Глава Минздрава констатировал, что придерживались украинцы ограничений плохо, но на этой неделе количество новых случаев ежедневно меньше, чем на прошлой неделе. Например, по состоянию на эту пятницу почти на тысячу меньше новых больных, чем в прошлую пятницу.

Напомним, Кабинет министров отказался от карантина выходного дня: на выходных и в будни действуют ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны.
Тэги: Эпидемия, локдаун, Карантин
Комментариев: 5
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:56:03, Сегодня [Материал]
+1

Караул свободы лишают! А зачем? Супермаркеты будут работать? Чиновники будут зарплату получать? А народ будет палец сосать? А должно быть наоборот, ведь мы вас содержим.
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 15:12:07, Сегодня [Материал]
+1

Літо працювати потрібно було! А не налюдях зараз відігруватись. Деграданти!
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:23:20, Сегодня [Материал]
-1

Это новое поколение Дебилоидов. Супермаркеты в день вывозят тонны денежных банкнот. Все эти купьюры проходят по рукам житомирян. Микробы - вирусы передаются не только воздушно-капельным путём но и через деньги. вопрос. что они хотят остановвить?. Вы лучше больницы приведите в порядок и деньги выделяйте для больных. Конституція ст. 49. У державних і комунальних закладах охорони здоров"я медична допомога надается безоплатно. В наших лікарнях допомога надается безоплатно ???? Ні! Поэтому очкарик есть порушник Конституции Украины. а люди продолжают умирать. Они не в состоянии оплатить своё лечение. Стаття 5. Право визначати і змінювати конституційний лад в УкраЇні належить виключно народові і не може бути узурповане державою,ЇЇ органами або посадовими особами. Вы не имеете право брать с больных деньги
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:27:20, Сегодня [Материал]
-1

Максим ка где деньги для больных?
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:36:23, Сегодня [Материал]
0

Конституция Украины ст 44. Ті. хто працює, мають право на страйк для захисту своЇх економічних і соціальних інтересів. Ніхто не може бути примушений до участі або до не участі у страйку
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