Минздрав предлагает усилить карантин в Украине после Нового года

Министерство здравоохранения не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов
во время брифинга 4 декабря.
"Все врачи понимают, что с января и в течение февраля ожидается сезонный пик заболеваемости гриппом. Это приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему, поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19, с минимальным количеством госпитализированных с COVID-19. Сейчас мы как Министерство здравоохранения не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как видим прирост новых случаев инфицирования без резких скачков", – заявил Максим Степанов.
Тотальный карантин на 3 недели с января
Так, по словам главы Минздрава, "наша медицинская система выдержит ту нагрузку, которая сейчас происходит из-за COVID-19, но до конца декабря". Степанов отметил, что в Минздраве рекомендуют плановый жесткий карантин с января.
"Уровень заболеваемости и госпитализации остается на высоком уровне. Поэтому, опираясь на медицинские и эпидемиологические показатели, мы предлагаем правительству Украины плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями начиная с первых чисел января. Продолжительность карантина, чтобы достичь определенных результатов должна быть 3 недели", – сказал Степанов.
Про карантин выходного дня
Степанов подчеркнул, что карантин выходного дня дал результат, потому что его целью было "сбить волну ураганного распространения коронавирусной болезни". Он отметил, что Украина не достигла максимальных показателей его эффективности, то есть снижения на 20% количества новых случаев заболевания, однако динамика роста замедлилась.
Глава Минздрава констатировал, что придерживались украинцы ограничений плохо, но на этой неделе количество новых случаев ежедневно меньше, чем на прошлой неделе. Например, по состоянию на эту пятницу почти на тысячу меньше новых больных, чем в прошлую пятницу.
Напомним, Кабинет министров отказался от карантина выходного дня: на выходных и в будни действуют ограничения "оранжевой" зоны
на территории всей страны.