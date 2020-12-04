Минздрав предлагает усилить карантин в Украине после Нового года

"Все врачи понимают, что с января и в течение февраля ожидается сезонный пик заболеваемости гриппом. Это приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему, поэтому к этому периоду нужно подойти с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19, с минимальным количеством госпитализированных с COVID-19. Сейчас мы как Министерство здравоохранения не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как видим прирост новых случаев инфицирования без резких скачков", – заявил Максим Степанов.