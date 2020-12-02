Правительство отменило карантин выходного дня: в Украине будут действовать другие ограничения

Кабинет министров отказался от карантина выходного дня: на выходных и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории всей страны.
Об этом во время заседания правительства 2 декабря сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует "Украинская Правда
".
Шмыгаль напомнил, что с середины ноября была введена альтернативная модель локдауна - карантин выходного дня
. Премьер поблагодарил всех, кто придерживался рекомендаций правительства. Относительно его положительных последствий Шмыгаль сказал, что на конец ноября за предыдущую неделю было на 6000 случаев заболевания меньше прогнозируемого.
Усиленные меры, мол, несколько стабилизировали и ситуацию в больницах: наблюдается выравнивание процента занятости коек.
По словам Шмыгаля, Кабинет министров пока нарабатывает наиболее сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения.
Премьер сообщил, что власти провели опрос относительно оптимальных карантинных мер среди городских голов и руководителей областных государственных администраций.
По словам Шмыгаля, почти 90% опрошенных городских голов поддержали полный запрет по проведению концертов.
Установление городской новогодней елки с рядом ограничений для посещения поддерживают почти 60% представителей органов местного самоуправления.
Карантинные ограничения
- Запрещаются концерты, спортивные, социальные, религиозные и другие мероприятия с более чем 20 участниками. При участии до 20 человек между ними должна соблюдаться дистанция минимум 1,5 метра. Исключение составляют спортивные мероприятия из Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также матчи игровых видов спорта профессиональных клубов без зрителей, с ежедневным контролем здоровья участников.
- в кинотеатрах и театрах залы могут быть заполнены не более чем на 50%.
- в музеях количество посетителей не должно превышать 1 человек на 20 квадратных метров.
- такое же ограничение действует для спортзалов и фитнес-центров.
- в транспорте городского, междугороднего, областного и межобластного сообщения, в том числе в маршрутках, количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест, предусмотренных технической характеристикой.
- запрещена работа дискотек и ночных клубов.
- с 22 вечера до 7 утра заведения питания могут работать только с доставкой.
- плановые госпитализации отменяются, кроме неотложных.