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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 5 » 12:41:55

Степанов назвал фейком информацию о запрете продажи повседневных товаров во время локдауна

05.01.2021, 12:51:55 1791 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Степанов назвал фейком информацию о запрете продажи повседневных товаров во время локдауна

 Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности.

Об этом Степанов сообщил во время брифинга 5 января, передает "Украинская Правда".
 

"Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она не является достоверной. Чем разрешено будет торговать в период с 8 по 25 января - это торговля продуктами питания, на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений. Торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов", – отметил министр.


Относительно бытовой химии, то Степанов сообщил, что Кабмин на заседании 5 января еще примет определенные уточнения.

По словам министра, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет приобрести, то исходило из того, что карантин будет длится в Украине только 16 дней.
 

"16 дней это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19. Нам это нужно, чтобы мы потом уже не вводили никаких локдаунов, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы мы уже до весны не вводили локдаун, чтобы мы спокойно прошли эту волну заболеваемости и выдержала наша медицинская система", – добавил Степанов.


Напомним, 4 января Американская торговая палата в Украине сообщила, что на период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса.
Тэги: Степанов, супермаркет, Карантин, локдаун
Комментариев: 5
priatel
1 Андрей (priatel)   • 13:10:18, 05.01.2021 [Материал]
-1

Как быстро переобуться и чтобы все поверили(НЕТ) в это- мастер класс от министра...Что тут добавить,быстрее бы уже 8,а то мы так боимся,что локдун отменят!!!!!
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:33:25, 05.01.2021 [Материал]
0

не верь фейкам от МОЗ - читай фебук
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:10:43, 05.01.2021 [Материал]
+2

Кому верить этому очкарику или Трампу который сказал. что Короновирус искуственно раздули.. уже Президент сказал великой страны. а эти продолжают лапшу науши вешать. Фу какая гадость эта заливная рыба.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 17:18:05, 05.01.2021 [Материал]
-3

Потом будет как Азаров из-за границы рассказывать. что Он святой.
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 19:12:36, 05.01.2021 [Материал]
+3

Азаров из-за границы рассказывает не о том,что он святой, а о том, как нас е...ут. Причем с подробным описанием поз и с указанием точных размеров) Кидаю ссылку на его ютюб-канал, все кто не верит - можете лично убедиться) Бесспорно ЛУЧШИЙ премьер за всю историю бестолковой незалежности! Незалежней чем при его правительстве Украина НИКОГДА НЕ БЫЛА И ВРЯД ЛИ в ближайшие 100 лет БУДЕТ((( https://www.youtube.com/watch?v=mS6CT8nKL-Y&pbjreload=101
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