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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 30 » 17:20:21

3 недели жесткого карантина. В Кабмине определились с окончательными датами локдауна – СМИ

Вчера, 17:21:21 2610 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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3 недели жесткого карантина. В Кабмине определились с окончательными датами локдауна – СМИ

 В Кабмине определили окончательные даты введения локдауна. Его хотят ввести с 23 декабря по 15 января.

Вариант на 2 недели отклонили. Об этом сообщает издание "Сегодня", ссылаясь на собственные источники.

По информации собеседника издания, остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Однако подробности якобы должны сказать в среду, 2 декабря.

Новый локдаун введут на смену карантина выходного дня, который действовал с 14 по 30 ноября. Кстати, его вводили в надежде уменьшить динамику заболеваемости COVID-19, чтобы избежать полного локдауна.

До нового решения Кабмина по всей Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина.
Тэги: украина, локдаун, Карантин
Комментариев: 3
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 17:38:40, Вчера [Материал]
0

ЛОХ-ДАУНЫ из ВР решились окончательно добить малый и средний бизнес! Нужно и нам в ответ на что-то решаться!
melan
2 melan (melan)   • 21:32:58, Вчера [Материал]
+3

напишите жалобу в спорт лото???
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 02:23:32, Сегодня [Материал]
0

А чего так вдруг полностью красные области, стали оранжевыми, при этом вон на ЖЖ нас каждый день пугают как все плохо с заболеваниями и кол-во все растет и растет. А мы тут на и всей страной в оранжевую зону. Это больше на цирк похоже, а не на управление страной. Понаехало с квартала.
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