3 недели жесткого карантина. В Кабмине определились с окончательными датами локдауна – СМИ

В Кабмине определили окончательные даты введения локдауна. Его хотят ввести с 23 декабря по 15 января.
Вариант на 2 недели отклонили. Об этом сообщает издание "Сегодня
", ссылаясь на собственные источники.
По информации собеседника издания, остановились на датах с 23 декабря по 15 января. Однако подробности якобы должны сказать в среду, 2 декабря.
Новый локдаун введут на смену карантина выходного дня
, который действовал с 14 по 30 ноября. Кстати, его вводили в надежде уменьшить динамику заболеваемости COVID-19, чтобы избежать полного локдауна.
До нового решения Кабмина по всей Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина.