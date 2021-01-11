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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Январь » 11 » 12:57:32

«О носках надо было думать раньше»: Степанов ответил возмущенным из-за карантина украинцам

Сегодня, 13:01:27 439 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«О носках надо было думать раньше»: Степанов ответил возмущенным из-за карантина украинцам

 Министр здравоохранения Максим Степанов сказал, что у украинцев было достаточно времени, чтобы подготовиться к локдауну и заблаговременно купить необходимые носки и футболки.

Об этом он рассказал во время брифинга 11 января, передает УП.Життя.

Степанов отметил, что постановление о введении жесткого карантина приняли еще 9 декабря.
 

"То есть мы заранее, за месяц рассказали и показали, что будет возможно в стране, а что - невозможно. Достаточно четко рассказали. Например, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать. Какие магазины будут открыты - торгующие продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химии, медицинскими изделиями, лекарственными средствами, а какие магазины будут закрыты. И я считаю, что эти 16 дней, которые мы отвели на этот карантин, можно было к ним подготовиться. Что такое подготовиться? Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время", - рассказал Степанов.


Министр добавил, что даже если человек не успел купить носки и футболки, то может сделать это онлайн. В то же время Степанов сказал, что ему тоже не нравятся такие ограничения.
 

"Давайте придерживаться всех карантинных ограничений. Я понимаю, что любые ограничения не хочется выполнять. Мне тоже они не нравятся, я такой же человек, как вы. Такие же люди и члены правительства, и президент страны. Все хотят жить обычную жизнь. Но я должен принимать такие решения, потому что понимаю, какие могут быть последствия, если такие решения не принимать", - сказал министр.


Напомним, с 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин.



Тэги: украина, Карантин, Степанов, локдаун
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:12:37, Сегодня [Материал]
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