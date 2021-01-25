Украина вышла из локдауна: какие ограничения действуют с 25 января

С 25 января в Украине перестали действовать усиленные карантинные ограничения – вся страна перешла в «оранжевую» зону карантина, которая действовала до локдауна.
Опять будут работать торговые центры, залы в заведениях общественного питания, магазины одежды и обуви, музеи, театры, кинотеатры.
Что запрещено с 25 января
Согласно сообщению председателя правительства Дениса Шмыгаля
, все еще запрещено находиться в общественных местах и на улице без документов, удостоверяющих личность.
Также запрещена плановая госпитализация (кроме паллиативной помощи, родов, послеродовой помощи, лечения онкологических заболеваний, третичной помощи и неотложной помощи).
В учебных заведениях запрещено проведение массовых мероприятий с участием учащихся более чем одной группы или класса и со зрителями.
В развлекательных заведениях, кафе и ресторанах под запретом банкеты, праздничные мероприятия и публичные события. Также нельзя размещать более 4-х взрослых за одним столиком. Учреждения могут работать до 23 часов, но расплатиться посетители должны до 22.
Запрещен прием посетителей в музеях и галереях, если в залах присутствуют более одного человека на 10 квадратных метров.
Нельзя проводить массовые культурные, спортивные мероприятия, в которых принимает участие более 20 человек и невозможно несоблюдение дистанции в 1,5 м между участниками.
Кинотеатры и театры могут работать с заполненностью до 50% мест.
Спортзалы и фитнес-центры могут работать при условии одновременного пребывания не более одного человека на 20 квадратных метров.
Запрещена перевозка пассажиров в общественном транспорте в количестве большем, чем число мест для сидения. Все пассажиры и водитель должны носить маски или респираторы, закрывающие и нос, и рот. Это касается не только транспорта, но и остальных публичных мест.
Под запретом проведение дискотек и работа ночных клубов.
Запрещена работа всех заведений, где нет разметки о дистанции в 1,5 метра и работники которой не обеспечены масками или респираторами.
Религиозные мероприятия могут проводиться при условии присутствия не более одного человека на 5 квадратных метров, на открытом воздухе можно проводить с дистанцией в 1,5 м.
Из учреждений размещения могут работать только отели и санатории.
Напомним, с 25 января младшие классы житомирских школ вернутся к полноформатному обучению
. А вот ученики 5-11 классов, как и ранее, будут учиться в режиме смешанного обучения
.