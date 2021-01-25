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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 25 » 08:21:34

Украина вышла из локдауна: какие ограничения действуют с 25 января

Вчера, 08:26:34 1708 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина вышла из локдауна: какие ограничения действуют с 25 января

 С 25 января в Украине перестали действовать усиленные карантинные ограничения – вся страна перешла в «оранжевую» зону карантина, которая действовала до локдауна.

Опять будут работать торговые центры, залы в заведениях общественного питания, магазины одежды и обуви, музеи, театры, кинотеатры.


Что запрещено с 25 января


Согласно сообщению председателя правительства Дениса Шмыгаля, все еще запрещено находиться в общественных местах и ​​на улице без документов, удостоверяющих личность.

Также запрещена плановая госпитализация (кроме паллиативной помощи, родов, послеродовой помощи, лечения онкологических заболеваний, третичной помощи и неотложной помощи).

В учебных заведениях запрещено проведение массовых мероприятий с участием учащихся более чем одной группы или класса и со зрителями.

В развлекательных заведениях, кафе и ресторанах под запретом банкеты, праздничные мероприятия и публичные события. Также нельзя размещать более 4-х взрослых за одним столиком. Учреждения могут работать до 23 часов, но расплатиться посетители должны до 22.

Запрещен прием посетителей в музеях и галереях, если в залах присутствуют более одного человека на 10 квадратных метров.

Нельзя проводить массовые культурные, спортивные мероприятия, в которых принимает участие более 20 человек и невозможно несоблюдение дистанции в 1,5 м между участниками.

Кинотеатры и театры могут работать с заполненностью до 50% мест.

Спортзалы и фитнес-центры могут работать при условии одновременного пребывания не более одного человека на 20 квадратных метров.

Запрещена перевозка пассажиров в общественном транспорте в количестве большем, чем число мест для сидения. Все пассажиры и водитель должны носить маски или респираторы, закрывающие и нос, и рот. Это касается не только транспорта, но и остальных публичных мест.

Под запретом проведение дискотек и работа ночных клубов.

Запрещена работа всех заведений, где нет разметки о дистанции в 1,5 метра и работники которой не обеспечены масками или респираторами.

Религиозные мероприятия могут проводиться при условии присутствия не более одного человека на 5 квадратных метров, на открытом воздухе можно проводить с дистанцией в 1,5 м.

Из учреждений размещения могут работать только отели и санатории.




Напомним, с 25 января младшие классы житомирских школ вернутся к полноформатному обучению. А вот ученики 5-11 классов, как и ранее, будут учиться в режиме смешанного обучения.
Тэги: локдаун, украина, Карантин
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