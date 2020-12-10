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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 10 » 16:29:27

Ледовый дождь за считанные минуты превратил улицы Житомира на каток

Вчера, 16:49:13 3559 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ледовый дождь за считанные минуты превратил улицы Житомира на каток

 Как и прогнозировалось, после обеда 10 декабря, в Житомире ухудшились погодные условия. Ледовый дождь и небольшой мороз за считанные минуты превратили дороги и тротуары города в настоящий каток.

Как сообщили "Журналу Житомира" в управлении транспорта и связи городского совета, в связи с ухудшением погодных условий на улицах Житомира задействована следующая техника:
 
  • 3 пескоразбрасыватели на базе МАЗ "Глобус";
  • 1 пескоразбрасыватель на базе ЗИЛ 130 КДМ;
  • 2 погрузчика.



Также для посыпки тротуаров задействовано 4 единицы малой механизированной техники и 7 подрядных организаций.
 

"Уважаемые водители и пешеходы! Гололед невозможно ликвидировать за считанные минуты, нужно время на обработку покрытия песчано-соляными смесями, время на то, чтобы эта смесь сработала. Поэтому Ваша безопасность - это, прежде всего, соблюдение требований и правил поведения на скользкой зимней дороге. Оставшихся сегодня дома, просим не выходить без надобности на улицу. Особенно это касается пожилых людей и беременных женщин", - отмечают в городском совете.


Советы пешеходам:

 
  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте в коленях, ступайте на всю ступню;
  • руки не должны быть заняты грузом, не держите их в карманах: это увеличивает возможность не только падения, но и получения более тяжелых травм, особенно переломов;
  • при нарушении равновесия быстро присядьте: это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • в момент падения сгруппируйтесь, напрягите мышцы, а прикоснувшись к земле, обязательно перекатитесь: удар, направленный на Вас, растянется и потеряет свою силу при вращении;
  • обходите металлические крышки люков (как правило, они покрыты льдом или, кроме того, могут быть плохо закреплены);
  • держитесь подальше от проезжей части дороги - это опасно всегда, а во время гололеда - особенно.
Тэги: гололед, Житомир, непогода, лед
Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:52:22, Вчера [Материал]
+8

прогноз на ледяной дождь висел со вчера.....
Arina1985
2 Арина (Arina1985)   • 22:00:46, Вчера [Материал]
+3

Как и прогнозировалось, гололед зимой стал полной неожиданностью для житомирских коммунальщиков.
RaID
3 Сергій (RaID)   • 22:27:02, Вчера [Материал]
-1

А могли б вчасно ввімкнути весну, правда ж?
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