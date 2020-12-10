Ледовый дождь за считанные минуты превратил улицы Житомира на каток

Как и прогнозировалось, после обеда 10 декабря, в Житомире ухудшились погодные условия. Ледовый дождь и небольшой мороз за считанные минуты превратили дороги и тротуары города в настоящий каток.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в управлении транспорта и связи городского совета, в связи с ухудшением погодных условий на улицах Житомира задействована следующая техника:
- 3 пескоразбрасыватели на базе МАЗ "Глобус";
- 1 пескоразбрасыватель на базе ЗИЛ 130 КДМ;
- 2 погрузчика.
Также для посыпки тротуаров задействовано 4 единицы малой механизированной техники и 7 подрядных организаций.
"Уважаемые водители и пешеходы! Гололед невозможно ликвидировать за считанные минуты, нужно время на обработку покрытия песчано-соляными смесями, время на то, чтобы эта смесь сработала. Поэтому Ваша безопасность - это, прежде всего, соблюдение требований и правил поведения на скользкой зимней дороге. Оставшихся сегодня дома, просим не выходить без надобности на улицу. Особенно это касается пожилых людей и беременных женщин", - отмечают в городском совете.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте в коленях, ступайте на всю ступню;
- руки не должны быть заняты грузом, не держите их в карманах: это увеличивает возможность не только падения, но и получения более тяжелых травм, особенно переломов;
- при нарушении равновесия быстро присядьте: это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- в момент падения сгруппируйтесь, напрягите мышцы, а прикоснувшись к земле, обязательно перекатитесь: удар, направленный на Вас, растянется и потеряет свою силу при вращении;
- обходите металлические крышки люков (как правило, они покрыты льдом или, кроме того, могут быть плохо закреплены);
- держитесь подальше от проезжей части дороги - это опасно всегда, а во время гололеда - особенно.