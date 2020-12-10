Ледовый дождь за считанные минуты превратил улицы Житомира на каток

"Уважаемые водители и пешеходы! Гололед невозможно ликвидировать за считанные минуты, нужно время на обработку покрытия песчано-соляными смесями, время на то, чтобы эта смесь сработала. Поэтому Ваша безопасность - это, прежде всего, соблюдение требований и правил поведения на скользкой зимней дороге. Оставшихся сегодня дома, просим не выходить без надобности на улицу. Особенно это касается пожилых людей и беременных женщин", - отмечают в городском совете.