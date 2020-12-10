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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 10 » 17:51:43

В Житомире автобус с пассажирами врезался в столб

Вчера, 17:53:43 5158 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире автобус с пассажирами врезался в столб

 В Житомире пассажирский автобус, курсирующий по маршруту №110, влетел в бетонный столб. Авария произошла на Привокзальной площади около 17:10.

Об этом житомиряне сообщают в соцсетях и публикуют фото с места аварии.

Вероятно, на скользкой дороге водитель не смог вовремя затормозить и столкнулся со столбом. От удара бетонная конструкция упала, автобус получил механические повреждения.

В момент ДТП в салоне были пассажиры. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие.

Напомним, городской совет советует житомирянам без особой потребности не выходить на улицу и не садиться за руль. На дорогах области ограничили движение грузовиков и автобусов.
Тэги: дтп, Житомир, автобус
Комментариев: 5
BADMAD
1 Денис (BADMAD)   • 18:23:35, Вчера [Материал]
-1

А как же мы готовы к зиме мы все посыпаем и у нас всего достаточно!
А на деле ни одной машины я не видел, хорошо хоть чучуть карбутовский и бердичевский мост раскатали!
RaID
2 Сергій (RaID)   • 22:26:12, Вчера [Материал]
+3

Якщо з 10-50 тисяч машин вклепалась одна, то винні звичайно комунальникі, а не той один водій який десь розігнався не за погодою.
BADMAD
3 Денис (BADMAD)   • 09:56:01, Сегодня [Материал]
+1

Что говорите 1 дтп ?))) посмешили. Не ну конечно тут наверное у 30 из них была летняя резина, а остальных либо заслепило либо не придерживались и разогнались не по погоде.А комунальники вообще красавцы и не выехала техника потому что сама была на летней резине вчера это было написано!
А сколько людей просто попадало и по получало травм, ушибов, переломов ну да комунальники святые это все люди неаккуратно ходят и не придерживаются скоростного режима на тротуарах!))))))))))))))))))
Удалили ссылку ну это жжшные недомодераторы. Кароче ссылка была что за сутки более 60 дтп
"З 13-ї години 10.12 до 9:00 11.12.2020 на лінію 102 надійшло 64 повідомлень про ДТП (1 ДТП з потерпілими)", - сказав Ігор Іванюк.
BADMAD
4 Денис (BADMAD)   • 11:53:03, Сегодня [Материал]
0

Наслідки ожеледиці в Житомирі: в травмпункти звернулися півтори сотні людей, вдвічі більше, ніж за попередню добу.
Наслідки ожеледиці: житомирські патрульні отримали понад 60 викликів про ДТП, а рятувальники діставали з узбіч фури.
Да я осознал комунальники не при чем!
TerminatorUA
5 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 13:08:56, Сегодня [Материал]
0

"в травмпункти звернулися півтори сотні людей, вдвічі більше, ніж за попередню добу."

Якщо з 270 тисяч людей вклепались об асфальт 150, то винні звичайно комунальникі, а не ті 150 людей які десь розігналися не за погодою.(с)
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