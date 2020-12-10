В Житомире автобус с пассажирами врезался в столб

В Житомире пассажирский автобус, курсирующий по маршруту №110, влетел в бетонный столб. Авария произошла на Привокзальной площади около 17:10.
Об этом житомиряне сообщают в соцсетях и публикуют фото с места аварии.
Вероятно, на скользкой дороге водитель не смог вовремя затормозить и столкнулся со столбом. От удара бетонная конструкция упала, автобус получил механические повреждения.
В момент ДТП в салоне были пассажиры. В настоящее время неизвестно, есть ли пострадавшие.
Напомним, городской совет советует житомирянам
без особой потребности не выходить на улицу и не садиться за руль. На дорогах области ограничили движение грузовиков и автобусов
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А на деле ни одной машины я не видел, хорошо хоть чучуть карбутовский и бердичевский мост раскатали!
А сколько людей просто попадало и по получало травм, ушибов, переломов ну да комунальники святые это все люди неаккуратно ходят и не придерживаются скоростного режима на тротуарах!))))))))))))))))))
Удалили ссылку ну это жжшные недомодераторы. Кароче ссылка была что за сутки более 60 дтп
"З 13-ї години 10.12 до 9:00 11.12.2020 на лінію 102 надійшло 64 повідомлень про ДТП (1 ДТП з потерпілими)", - сказав Ігор Іванюк.
Наслідки ожеледиці: житомирські патрульні отримали понад 60 викликів про ДТП, а рятувальники діставали з узбіч фури.
Да я осознал комунальники не при чем!
Якщо з 270 тисяч людей вклепались об асфальт 150, то винні звичайно комунальникі, а не ті 150 людей які десь розігналися не за погодою.(с)