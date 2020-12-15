Главная новогодняя елка Житомира «переедет» с площади Королёва на Михайловскую

Главная елка Житомира в этом году появится в несколько необычном месте - на пешеходной улице Михайловской.
Об этом сообщается в проекте решения исполкома, который опубликован на сайте горсовета
.
Открытие главной новогодней елки города запланировано на 19 декабря в 17:00. Праздничными огнями елку украсит КП «Горсвет».
Также с 19 по 31 декабря планируют провести новогодние мероприятия, в частности на Михайловской появятся тематические фотозоны, праздничное световое шоу. Житомирян на улицах будут поздравлять Святой Николай и фольклорные ансамбли.
Коронавирус, дистанция? Не, не слышали.