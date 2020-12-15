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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 15 » 16:41:10

Главная новогодняя елка Житомира «переедет» с площади Королёва на Михайловскую

Вчера, 16:55:03 1728 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Главная новогодняя елка Житомира «переедет» с площади Королёва на Михайловскую

 Главная елка Житомира в этом году появится в несколько необычном месте - на пешеходной улице Михайловской.

Об этом сообщается в проекте решения исполкома, который опубликован на сайте горсовета.

Открытие главной новогодней елки города запланировано на 19 декабря в 17:00. Праздничными огнями елку украсит КП «Горсвет».

Также с 19 по 31 декабря планируют провести новогодние мероприятия, в частности на Михайловской появятся тематические фотозоны, праздничное световое шоу. Житомирян на улицах будут поздравлять Святой Николай и фольклорные ансамбли.

Тэги: елка, Житомир, новый год
Комментариев: 5
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 18:50:55, Вчера [Материал]
0

А почему бы и нет? Еще здание военкомата снести и сделать пространство для гуляющей публики и будет самое то.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:53:50, Вчера [Материал]
+1

Это правильно, чтобы места поменьше, людей поплотнее.
Коронавирус, дистанция? Не, не слышали.
Dmitry
3 Dmitry (Dmitry)   • 21:55:05, Вчера [Материал]
0

Слышал что-то такое ,краем уха, конечно.) Но я в принципе имел в виду, в долгосрочной перспективе. Или вы думаете, что вопрос с зданием если и решится, то вот так сразу? ;-)
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 21:58:11, Вчера [Материал]
0

А чем на прежнем-то месте было плохо?
Dmitry
5 Dmitry (Dmitry)   • 22:29:32, Вчера [Материал]
0

Возможно, это просто субъектив, но ч-з ту же Бердичевскую народ шарится интенсивно в НГ к йолке, что малость напряжно для транспорта, хоть и светофор... Да и как-то уютней на Мехалке и прилегающих территориях, а по совокупной площади(когда леса уберутся от "Смоленска" и напротив), там ненамного меньше окажется, чем около Королева. Повторюсь: это субъективное предположение. Сейчас - да, - не на часi двигать ёлку, но в нормальных условиях имело бы смысл попробовать...
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