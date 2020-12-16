Ремонт дороги изменил маршруты движения житомирских троллейбусов

В Житомире из-за ремонтных работ на улице Большой Бердичевской изменили схемы движения троллейбусов. Соответствующее объявление появилось 16 декабря на Facebook-странице
мэрии.
"В связи с проведением работ по асфальтированию перекрестка улиц Большая Бердичевская-Жуйко, с 10:00 часов 16.12.2020 до завершения работ курсирование троллейбусных маршрутов №1А и 1Б приостанавливается"
, - информируют в городском совете.
Троллейбусные маршруты №3 и №8 будут курсировать до Житомирской областной больницы.
Троллейбусный маршрут №2 будет курсировать до улицы Космонавтов.
Та й замість того щоб пустити тролейбуси по маршруту «Космонавтів — Київська — Обл. лікарня» вони всі дружно стоять у депо. В наслідок чого поодинокі тролейбуси по Київській повні пенсіонерами, а маршрутки охоче забирають платного пасажира.