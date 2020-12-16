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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 16 » 11:07:58

Ремонт дороги изменил маршруты движения житомирских троллейбусов

Сегодня, 11:13:58 910 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ремонт дороги изменил маршруты движения житомирских троллейбусов

 В Житомире из-за ремонтных работ на улице Большой Бердичевской изменили схемы движения троллейбусов. Соответствующее объявление появилось 16 декабря на Facebook-странице мэрии.

"В связи с проведением работ по асфальтированию перекрестка улиц Большая Бердичевская-Жуйко, с 10:00 часов 16.12.2020 до завершения работ курсирование троллейбусных маршрутов №1А и 1Б приостанавливается", - информируют в городском совете.

Троллейбусные маршруты №3 и №8 будут курсировать до Житомирской областной больницы.

Троллейбусный маршрут №2 будет курсировать до улицы Космонавтов.
Тэги: Житомир, ремонт дорог, троллейбус
Комментариев: 3
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 12:15:53, Сегодня [Материал]
+4

МО-ЛО-ДЦІ, міськрада, просто молодці! Попередження за десять хвилин до початку робіт.

Та й замість того щоб пустити тролейбуси по маршруту «Космонавтів — Київська — Обл. лікарня» вони всі дружно стоять у депо. В наслідок чого поодинокі тролейбуси по Київській повні пенсіонерами, а маршрутки охоче забирають платного пасажира.
zt-gregori
2 Ігор (zt-gregori)   • 12:27:57, Сегодня [Материал]
+3

Міська рада опублікувала допис о 10:04.
victorio
3 Виктор (victorio)   • 13:12:53, Сегодня [Материал]
0

)))))) от они "молодцЫ"
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