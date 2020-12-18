Президент присвоил звание «Мать-героиня» 25 жительницам Житомирской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №568/2020 от 15 декабря 2020 года «О присвоении почетного звания «Мать-героиня». Об этом сообщается на сайте Офиса президента
.
Согласно документу, за обеспечение образцового воспитания детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств, почетное звание присвоено 25 многодетным матерям Житомирской области
:
- г. Житомир - 1;
- г. Коростень - 1;
- Барановский район - 3;
- Емильчинский район - 3;
- Житомирский район - 1;
- Коростенский район - 1;
- Коростышевский район - 1;
- Любарский район - 1;
- Новоград-Волынский район - 2;
- Олевский район - 3;
- Романовский район - 3;
- Черняховский район - 1;
- Чудновский район - 2;
- Хорошевский район - 2.
Почетное звание «Мать-героиня» присвоено многодетным матерям, воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.
В Житомирской области в настоящее время 14815 многодетных семей, в которых проживает 51274 ребенка. За период с 2008 по 2020 годы почетное звание «Мать-героиня» присвоено 11065 многодетным женщинам области.