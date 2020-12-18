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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 18 » 08:31:28

Президент присвоил звание «Мать-героиня» 25 жительницам Житомирской области

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Президент присвоил звание «Мать-героиня» 25 жительницам Житомирской области

 Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №568/2020 от 15 декабря 2020 года «О присвоении почетного звания «Мать-героиня». Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Согласно документу, за обеспечение образцового воспитания детей в семье, создание благоприятных условий для получения детьми образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств, почетное звание присвоено 25 многодетным матерям Житомирской области:
 
  • г. Житомир - 1;
  • г. Коростень - 1;
  • Барановский район - 3;
  • Емильчинский район - 3;
  • Житомирский район - 1;
  • Коростенский район - 1;
  • Коростышевский район - 1;
  • Любарский район - 1;
  • Новоград-Волынский район - 2;
  • Олевский район - 3;
  • Романовский район - 3;
  • Черняховский район - 1;
  • Чудновский район - 2;
  • Хорошевский район - 2.

Почетное звание «Мать-героиня» присвоено многодетным матерям, воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке.

В Житомирской области в настоящее время 14815 многодетных семей, в которых проживает 51274 ребенка. За период с 2008 по 2020 годы почетное звание «Мать-героиня» присвоено 11065 многодетным женщинам области.
Тэги: Звание, дети, мать-героиня, Житомирская область
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