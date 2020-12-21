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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 21 » 11:15:03

На Житомирщине Volkswagen врезался в столб: машина «всмятку», водитель – погиб

Вчера, 11:36:03 1500 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине Volkswagen врезался в столб: машина «всмятку», водитель – погиб

 В Житомирской области произошло трагическое ДТП - автомобиль вылетел за пределы проезжей части и сбил электроопору. Авария произошла 20 декабря в пгт Романов.

"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Jetta, 26-летний местный житель, двигаясь по улице населенного пункта, не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с железобетонной опорой", - рассказали "ЖЖ" в полиции.

В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.

ФОТО: "Твій Романів"
Тэги: дтп, Житомирщина
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