На Житомирщине Volkswagen врезался в столб: машина «всмятку», водитель – погиб

В Житомирской области произошло трагическое ДТП - автомобиль вылетел за пределы проезжей части и сбил электроопору. Авария произошла 20 декабря в пгт Романов.
"Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen Jetta, 26-летний местный житель, двигаясь по улице населенного пункта, не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с железобетонной опорой"
, - рассказали "ЖЖ
" в полиции.
В результате ДТП водитель получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
ФОТО: "Твій Романів"