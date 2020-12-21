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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 21 » 14:16:20

Житомирские пограничники в зоне отчуждения задержали мужчин с «рогатым» грузом. ФОТО

Вчера, 14:22:20 1371 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские пограничники в зоне отчуждения задержали мужчин с «рогатым» грузом. ФОТО

 Житомирские пограничники задержали трех мужчин с необычным грузом. Из зоны отчуждения на свободную от радиации территорию горе-коллекционеры пытались вывезти рога копытных животных. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Злоумышленниками оказались жители Киевской области: двое украинцев и белорус. Последний имеет разрешение на постоянное проживание в Украине. 

Один из злоумышленников уже не впервые попадается в руки сотрудников правоохранительных органов. Перед этим мужчину с аналогичным "рогатым" грузом и также двумя подельниками задерживали непосредственно в Чернобыльской зоне.



Рога оленей, козлов и лосей общим весом более 50 кг изъяты. В отношении задержанных правоохранители составили протоколы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", решение по которым будет принимать суд.

Вместе с тем, пограничники направили в компетентные органы сообщения об обнаружении признаков уголовного нарушения по ст.267-1 УК "Нарушение требований режима радиационной безопасности".

Тэги: зона отчуждения, рога, пограничники
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 15:52:12, Вчера [Материал]
0

а что с рогами???
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:12:57, Вчера [Материал]
0

на песок сверху сгрузят
а из брёвен шалаш сверху сделают
alexxzt
2 alex (alexxzt)   • 16:05:05, Вчера [Материал]
0

Роги повернуті постраждалим тваринам
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