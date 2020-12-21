Житомирские пограничники в зоне отчуждения задержали мужчин с «рогатым» грузом. ФОТО

Житомирские пограничники задержали трех мужчин с необычным грузом. Из зоны отчуждения на свободную от радиации территорию горе-коллекционеры пытались вывезти рога копытных животных. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины
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Злоумышленниками оказались жители Киевской области: двое украинцев и белорус. Последний имеет разрешение на постоянное проживание в Украине.
Один из злоумышленников уже не впервые попадается в руки сотрудников правоохранительных органов. Перед этим мужчину с аналогичным "рогатым" грузом и также двумя подельниками задерживали непосредственно в Чернобыльской зоне.
Рога оленей, козлов и лосей общим весом более 50 кг изъяты. В отношении задержанных правоохранители составили протоколы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению", решение по которым будет принимать суд.
Вместе с тем, пограничники направили в компетентные органы сообщения об обнаружении признаков уголовного нарушения по ст.267-1 УК "Нарушение требований режима радиационной безопасности".
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