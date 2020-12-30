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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 30 » 09:06:15

Выдавал себя за подростка: извращенец из Житомира в соцсети развращал 11-летнюю девочку

Вчера, 09:30:15 3345 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Выдавал себя за подростка: извращенец из Житомира в соцсети развращал 11-летнюю девочку

 39-летний житомирянин в соцсети развращал 11-летнюю девочку из Харьковской области. Извращенец притворился подростком, писал ребенку сообщения и требовал от нее присылать ему интимные фото. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
 

"Досудебным расследованием установлено, что в июле 2019 года 39-летний житель г. Житомир зарегистрировался в социальной сети "Likee" и начал общаться с 11-летней девушкой. Себя мужчина выдавал за 13-летнего подростка. С помощью мессенджеров злоумышленник вел с девочкой циничную беседу на сексуальные темы, учил ее половым извращением, а в дальнейшем попросил ее сфотографировать и снять себя на видео и отправить ему", - информирует ведомство.


Всего задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанного мужчины.

"По согласованию с Харьковской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего лица (ч. 2 ст. 156 УК Украины)", - сообщает прокуратура.

За развращение несовершеннолетнего ребенка ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Тэги: развращение, Житомир, педофил
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