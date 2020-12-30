Выдавал себя за подростка: извращенец из Житомира в соцсети развращал 11-летнюю девочку

39-летний житомирянин в соцсети развращал 11-летнюю девочку из Харьковской области. Извращенец притворился подростком, писал ребенку сообщения и требовал от нее присылать ему интимные фото. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура
.
"Досудебным расследованием установлено, что в июле 2019 года 39-летний житель г. Житомир зарегистрировался в социальной сети "Likee" и начал общаться с 11-летней девушкой. Себя мужчина выдавал за 13-летнего подростка. С помощью мессенджеров злоумышленник вел с девочкой циничную беседу на сексуальные темы, учил ее половым извращением, а в дальнейшем попросил ее сфотографировать и снять себя на видео и отправить ему", - информирует ведомство.
Всего задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанного мужчины.
"По согласованию с Харьковской местной прокуратурой в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего лица (ч. 2 ст. 156 УК Украины)"
, - сообщает прокуратура.
За развращение несовершеннолетнего ребенка ему грозит до 8 лет лишения свободы.