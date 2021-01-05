В поселке на Житомирщине недостроенный дом превратили в детский сад. ФОТО

В Чоповицкой объединенной территориальной громаде недостроенный жилой дом перестроили в современный детский сад. Строительные работы проводились с 2019 года. Общая сметная стоимость проекта составила 19,7 млн грн.
"Еще с 1992 года в стадии незавершенного строительства находился 8-ми квартирный жилой дом, который в 2016 году новозоданная Чоповицкая ОТГ решила использовать для строительства нового детского сада. Строительные работы начаты в 2019 году за средства государственного фонда регионального развития, а непосредственная реализация проекта состоялась в 2020 году", - рассказывают в ОГА.
В рамках строительства выполнено: перепланировка и обустройству помещений, устройство крыши, заполнение оконных и дверных проемов, пристройка двухэтажных блоков, монтаж всех инженерных систем и коммуникаций, сантехнических приборов и технологического оборудования, отделка и меблировка внутренних помещений, фасадные работы, строительство теневых навесов на детской площадке, благоустройство территории.
Результатом реализации данного проекта стало открытие нового детского сада на 80 детских мест для четырех возрастных групп.
"Детский сад построен по стандартам нового образовательного пространства и предоставит детям возможность получать качественные образовательные услуги"
, - отмечают в облгосадминистрации.
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