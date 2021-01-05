В поселке на Житомирщине недостроенный дом превратили в детский сад. ФОТО

"Еще с 1992 года в стадии незавершенного строительства находился 8-ми квартирный жилой дом, который в 2016 году новозоданная Чоповицкая ОТГ решила использовать для строительства нового детского сада. Строительные работы начаты в 2019 году за средства государственного фонда регионального развития, а непосредственная реализация проекта состоялась в 2020 году", - рассказывают в ОГА.