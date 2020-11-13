Скандал на Житомирщине: мама обвиняет няню садика в избиении ребенка. ВИДЕО

В Житомирской области мать обвинила няню детсада в избиении ребенка. Но, вместо диалога с воспитателями, получила обвинения и брань в свой адрес.
Скандал произошел в селе Веприн Вишевицкой ОТГ, передает ТСН.
О том, что ребенка ударили в детском саду в соцсети рассказала ее мама Маша Ткачук и добавила скрины переписки с заведующей учреждения и воспитателями в группе в Вайбери.
Женщина предупредила персонал заведения, если подобная ситуация повторится, она будет обращаться дальше. Заведующая свою очередь обвинила маму в том, что та поздно начала разбираться в ситуации, а воспитательница группы отправила в адрес женщины ругательное сообщение.
В Вишевецком сельском совете факт избиения ребенка отрицают, а сообщение с оскорблениями, говорят, воспитательница ошибочно отправила не в тот чат.
"Факт избиения ребенка не подтвердился. Относительно поведения воспитателя, это оскорбительное сообщение поступило в группу случайно, было отправлено по ошибке не тому адресату. Во время инцидента воспитатель находилась на сессии и сейчас тоже находится на сессии в учебном заведении. Мама, не разобравшись в ситуации, восприняла оскорбление в свой адрес. За это воспитатель попросила у мамы прощения. Ситуация выяснена, конфликт в данный момент исчерпан", - сообщила начальник гуманитарно-социального отдела Вишевицкого сельского совета Людмила Гонтаренко.
Несмотря на это, няне детского сада объявили выговор.