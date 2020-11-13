Скандал на Житомирщине: мама обвиняет няню садика в избиении ребенка. ВИДЕО

"Факт избиения ребенка не подтвердился. Относительно поведения воспитателя, это оскорбительное сообщение поступило в группу случайно, было отправлено по ошибке не тому адресату. Во время инцидента воспитатель находилась на сессии и сейчас тоже находится на сессии в учебном заведении. Мама, не разобравшись в ситуации, восприняла оскорбление в свой адрес. За это воспитатель попросила у мамы прощения. Ситуация выяснена, конфликт в данный момент исчерпан", - сообщила начальник гуманитарно-социального отдела Вишевицкого сельского совета Людмила Гонтаренко.