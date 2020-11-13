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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Ноябрь » 13 » 08:36:44

Скандал на Житомирщине: мама обвиняет няню садика в избиении ребенка. ВИДЕО

Сегодня, 08:51:44 525 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скандал на Житомирщине: мама обвиняет няню садика в избиении ребенка. ВИДЕО

 В Житомирской области мать обвинила няню детсада в избиении ребенка. Но, вместо диалога с воспитателями, получила обвинения и брань в свой адрес.

Скандал произошел в селе Веприн Вишевицкой ОТГ, передает ТСН.

О том, что ребенка ударили в детском саду в соцсети рассказала ее мама Маша Ткачук и добавила скрины переписки с заведующей учреждения и воспитателями в группе в Вайбери.



Женщина предупредила персонал заведения, если подобная ситуация повторится, она будет обращаться дальше. Заведующая свою очередь обвинила маму в том, что та поздно начала разбираться в ситуации, а воспитательница группы отправила в адрес женщины ругательное сообщение.



В Вишевецком сельском совете факт избиения ребенка отрицают, а сообщение с оскорблениями, говорят, воспитательница ошибочно отправила не в тот чат.
 

"Факт избиения ребенка не подтвердился. Относительно поведения воспитателя, это оскорбительное сообщение поступило в группу случайно, было отправлено по ошибке не тому адресату. Во время инцидента воспитатель находилась на сессии и сейчас тоже находится на сессии в учебном заведении. Мама, не разобравшись в ситуации, восприняла оскорбление в свой адрес. За это воспитатель попросила у мамы прощения. Ситуация выяснена, конфликт в данный момент исчерпан", - сообщила начальник гуманитарно-социального отдела Вишевицкого сельского совета Людмила Гонтаренко.


Несмотря на это, няне детского сада объявили выговор.
 
Тэги: избиение, Детсад, скандал, Житомирщина
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