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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 19 » 08:53:47

Недосмотрели: 6-летний мальчик с синдромом Дауна сбежал из детсада и сам пришел домой. ВИДЕО

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Недосмотрели: 6-летний мальчик с синдромом Дауна сбежал из детсада и сам пришел домой. ВИДЕО

 В Новоград-Волынском Житомирской области шестилетний мальчик с синдромом Дауна убежал из детского сада и сам пришел домой. Исчезновение ребенка в дошкольном учреждении заметили только после того, как заведующей позвонили родители - по крайней мере так они утверждают. 

Теперь родители требуют привлечь к ответственности воспитательницу и администрацию учреждения, говорится в сюжете ТСН.

Шестилетнего Тимура каждое утро в садик водит старшая 15-летняя сестренка Виктория. Так было и в то утро. Но уже через полтора часа кто-то начал стучать в дверь. Когда мать открыла, сильно удивилась - на пороге стоял Тимур.
 

"Понимаем, что наш ребенок просто пришел сам из садика. Я звоню заведующей, говорю: "Виктория Ивановна, где мой ребенок?", (отвечает - ред.) "Он в саду, твой ребенок". "Нет, - говорю. - Почему он дома?", - возмущается мама мальчика Оксана Кривенко.


От садика до дома с полкилометра, и идти надо по проезжей части, потому что нет тротуара. То, что их ребенок не попал под машину, не заблудился - чудо, говорят родители, потому что Тимур почти не разговаривает и плохо ориентируется.

"Он очень дружелюбный, идет на контакт очень просто, его могли бы взять за руку и завести неизвестно куда, и он ничего бы не смог сказать", - говорит отец ребенка Александр Кривенко.
 
 

"Или он сразу нашел дорогу, или он искал - мы не знаем. Когда мы позвонили, то они даже не видели, что ребенка нет. Они просто были заняты празднованием дня рождения", - говорит мама мальчика.


В саду - своя версия, как все было. Заведующая говорит, что в тот день в этой группе было всего шестеро детей - трое с проблемами здоровья. Воспитательница отвернулась на мгновение на другого ребенка, у которого выпал слуховой аппарат. Пока помогала, мальчик выбежал через открытые ворота.

"Был обыск прилегающей территории, все кусты и тут я сообщила, что ребенок уже дома, то есть это было три минуты", - говорит заведующая ДОУ №16 г. Новоград-Волынского Виктория Данюк.

В полицию работники детсада об инциденте не сообщали, говорит заведующая, потому мальчик быстро нашелся. Родители Тимура написали жалобы на воспитательницу и администрацию заведения в городское управление образования. Хотят, чтобы их наказали за недосмотр ребенка.
 

"Понятно, что это служебная халатность, привлечены к административной ответственности лица, по вине которых произошло это событие, - это воспитатель и кладовщик", - рассказала руководитель управления образования Новоград-Волынского городского совета Татьяна Ващук.


Родители Тимура написали жалобы в Министерство образования, потому что уверены, что выговоры воспитательнице и кладовщику сада - недостаточное наказание, а сына собираются перевести в другое дошкольное учреждение.
Тэги: Житомирщина, Детсад
Комментариев: 1
Arina1985
1 Арина (Arina1985)   • 12:49:04, Сегодня [Материал]
0

Неприятная ситуация, но уже ничему не удивляюсь. Тем более, что сейчас доступ в садики для родителей ограничен и там может быть все, что угодно. Хорошо, что мальчик смог найти дорогу домой и дома была мама. А если бы нет? Я считаю, что надо наказать и заведующую. Раз не может организовать работу своих подчинённых, пусть сама на воротах стоит и смотрит. Далеко не каждый здоровый ребенок убежит из сада, а тут ребенок с ограниченными возможностями.
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