Недосмотрели: 6-летний мальчик с синдромом Дауна сбежал из детсада и сам пришел домой. ВИДЕО

"Понимаем, что наш ребенок просто пришел сам из садика. Я звоню заведующей, говорю: "Виктория Ивановна, где мой ребенок?", (отвечает - ред.) "Он в саду, твой ребенок". "Нет, - говорю. - Почему он дома?", - возмущается мама мальчика Оксана Кривенко.

"Или он сразу нашел дорогу, или он искал - мы не знаем. Когда мы позвонили, то они даже не видели, что ребенка нет. Они просто были заняты празднованием дня рождения", - говорит мама мальчика.

"Понятно, что это служебная халатность, привлечены к административной ответственности лица, по вине которых произошло это событие, - это воспитатель и кладовщик", - рассказала руководитель управления образования Новоград-Волынского городского совета Татьяна Ващук.