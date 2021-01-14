Подростки обокрали кафе на Житомирщине: вынесли техники на 11 тысяч

В Новоград-Волынском районе из помещения кафе украли бытовую технику и другое имущество. Полицейские выяснили, что к совершению кражи причастны трое подростков.
"12 января в Новоград-Волынский отдела полиции обратился 41-летний житель райцентра с сообщением о краже из помещения принадлежащего ему кафе. Мужчина рассказал, что заведение находится в с. Чижовка и сейчас не работает. Поэтому собственник не наведывался туда почти в течение месяца. Когда же приехал - обнаружил пропажу музыкального центра, видеокамер и монитора, другого имущества"
, - рассказали "Журналу Житомира
" в полиции.
Сумма нанесенного ущерба составила более 11 000 гривен. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Выяснилось, что воры попали в помещение, отжав окно.
Оперативники уголовного розыска установили, что к совершению уголовного преступления причастны трое местных жителей в возрасте 15, 17 и 18 лет. По месту жительства одного из парней полицейские изъяли похищенное.
Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.