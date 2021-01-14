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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 14 » 09:49:49

Подростки обокрали кафе на Житомирщине: вынесли техники на 11 тысяч

Сегодня, 10:10:49 123 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подростки обокрали кафе на Житомирщине: вынесли техники на 11 тысяч

 В Новоград-Волынском районе из помещения кафе украли бытовую технику и другое имущество. Полицейские выяснили, что к совершению кражи причастны трое подростков.

"12 января в Новоград-Волынский отдела полиции обратился 41-летний житель райцентра с сообщением о краже из помещения принадлежащего ему кафе. Мужчина рассказал, что заведение находится в с. Чижовка и сейчас не работает. Поэтому собственник не наведывался туда почти в течение месяца. Когда же приехал - обнаружил пропажу музыкального центра, видеокамер и монитора, другого имущества", - рассказали "Журналу Житомира" в полиции.

Сумма нанесенного ущерба составила более 11 000 гривен. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции. Выяснилось, что воры попали в помещение, отжав окно.



Оперативники уголовного розыска установили, что к совершению уголовного преступления причастны трое местных жителей в возрасте 15, 17 и 18 лет. По месту жительства одного из парней полицейские изъяли похищенное.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.
Тэги: кафе, Подростки, кража
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