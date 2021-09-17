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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Сентябрь » 17 » 11:16:38

Ночью двое мужчин попытались обокрасть житомирское кафе: им помешал охранник, дежуривший по соседству

Сегодня, 11:16:38 505 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью двое мужчин попытались обокрасть житомирское кафе: им помешал охранник, дежуривший по соседству

 Ночью 17 сентября в Житомире двое неизвестных мужчин пытались обокрасть складские помещения кафе. Нежелательных гостей заметил охранник другого заведения и вызвал полицию. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.
 

"17 сентября, около 2 часов ночи, дежурный наряд реагирования Управления полиции охраны в области получил сообщение о срабатывании тревожной кнопки "Срочный вызов полиции" в одном из городских кафе. Когда правоохранители прибыли по адресу его расположения, к ним обратился мужчина. Он рассказал, что работает рядом охранником и, просматривая камеры видеонаблюдения, заметил, как прямо сейчас кто-то выносит мебель из складского помещения недалеко", - говорится в сообщении.


Полицейские обследовали прилегающую территорию и обнаружили двух мужчин. Один как раз выносил стулья со склада, а другой переносил их за забор.

Задержанными, как выяснилось, оказались местные жители, 1980-го и 1984-го годов рождения. Их доставили в райуправление.

Сейчас все обстоятельства выясняются. Предварительная правовая квалификация события - ст.15 (покушение на уголовное преступление), ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Тэги: кафе, кража, Житомир, мебель
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