Ночью двое мужчин попытались обокрасть житомирское кафе: им помешал охранник, дежуривший по соседству

"17 сентября, около 2 часов ночи, дежурный наряд реагирования Управления полиции охраны в области получил сообщение о срабатывании тревожной кнопки "Срочный вызов полиции" в одном из городских кафе. Когда правоохранители прибыли по адресу его расположения, к ним обратился мужчина. Он рассказал, что работает рядом охранником и, просматривая камеры видеонаблюдения, заметил, как прямо сейчас кто-то выносит мебель из складского помещения недалеко", - говорится в сообщении.