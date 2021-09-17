Ночью двое мужчин попытались обокрасть житомирское кафе: им помешал охранник, дежуривший по соседству

Ночью 17 сентября в Житомире двое неизвестных мужчин пытались обокрасть складские помещения кафе. Нежелательных гостей заметил охранник другого заведения и вызвал полицию. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила пресс-служба полиции Житомирской области.
"17 сентября, около 2 часов ночи, дежурный наряд реагирования Управления полиции охраны в области получил сообщение о срабатывании тревожной кнопки "Срочный вызов полиции" в одном из городских кафе. Когда правоохранители прибыли по адресу его расположения, к ним обратился мужчина. Он рассказал, что работает рядом охранником и, просматривая камеры видеонаблюдения, заметил, как прямо сейчас кто-то выносит мебель из складского помещения недалеко", - говорится в сообщении.
Полицейские обследовали прилегающую территорию и обнаружили двух мужчин. Один как раз выносил стулья со склада, а другой переносил их за забор.
Задержанными, как выяснилось, оказались местные жители, 1980-го и 1984-го годов рождения. Их доставили в райуправление.
Сейчас все обстоятельства выясняются. Предварительная правовая квалификация события - ст.15 (покушение на уголовное преступление), ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.