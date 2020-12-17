В Житомире мужчина не закрыл дверь и его квартиру обокрали закарпатские подростки

Правоохранители 16 декабря задержали пятерых подростков из Закарпатья, которые обокрали квартиру в Житомире. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к другим кражам. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"В полицию позвонила жительница областного центра с сообщением о краже денег из своей квартиры. По словам заявительницы, ее муж вышел из подъезда на улицу на несколько минут, не закрыв входную дверь квартиры. Когда возвращался, на лестничной площадке увидел группу незнакомых подростков, которые быстро спускались по лестнице. В своей квартире хозяин обнаружил пропажу из сумки, которая находилась в коридоре, кошелька с деньгами и банковскими карточками", - информирует полиция.
Мужчина смог описать приметы подозрительных молодых людей. Ориентирование было передано всем нарядам правоохранителей. Уже через полчаса патрульные полицейские заметили и остановили на одной из улиц компанию из пяти молодых людей, приметы которых совпадали с указанными в ориентировке.
Хозяин квартиры узнал в них тех, кого встретил на лестничной площадке своего подъезда, а у одного из парней полицейские обнаружили похищенные вещи.
Известно, что все они не местные, приехали в Житомир из Закарпатья и планировали путешествовать дальше. Также установлено, что трое из задержанных несовершеннолетние: младшему из них - 10 лет, старшему - 15.
"Детей мы поместили в медицинское учреждение и устанавливаем их родителей или других ответственных лиц. С двумя другими - ранее судимым 19-летним парнем и 18-летней девушкой - продолжают работать следователи"
, - рассказал и.о. начальника Житомирского ОП ГУНП Сергей Синявский.
Начинающие гастролеры.