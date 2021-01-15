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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 15 » 09:40:07

В Житомире для бездомных граждан открыли пункты обогрева

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В Житомире для бездомных граждан открыли пункты обогрева

 В Житомире для предотвращения случаев переохлаждения людей и оказания помощи населению в случае резкого снижения температуры организовали несколько пунктов обогрева.

По информации управления жилищного хозяйства городского совета, с 15 января места обогрева работают по следующим адресам:
 
  • Пер. Вацковский, 9 - ЧП «КК «ВЖРЕП №9»;
  • Просп. Мира, 2 - ООО «КК «ДОМКОМ ЖИТОМИР»;
  • Ул. Витрука, 42/7 - ООО «КК «КомЕнергоЖитомир»;
  • Проезд Тутковского, 15 - ООО «УК Полісся».

Продукты питания, теплую одежду и другие вещи для нуждающихся можно принести по адресам:
 
  • Благотворительная организация «Центр учета бездомных лиц» (пер. 1-й Ипподромный, 15а);
  • Житомирская областная общественная организация «Милосердя» (ул. Кибальчича, 13, 10:00-17:00, кроме выходных);
  • Житомирский городской совет (площадь имени С.П. Королева, 4/2, каб. 103, 09:00-18:00, кроме выходных).

Если вы видите людей, которые нуждаются в вашей помощи, не оставайтесь равнодушными, звоните 102 или 103.

Номера телефонов в случае чрезвычайной ситуации: 1580; (0412) 481-481, 101.
Тэги: пункты обогрева, Житомир
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