В Житомире для бездомных граждан открыли пункты обогрева

В Житомире для предотвращения случаев переохлаждения людей и оказания помощи населению в случае резкого снижения температуры организовали несколько пунктов обогрева.
По информации управления жилищного хозяйства городского совета, с 15 января места обогрева работают по следующим адресам
:
- Пер. Вацковский, 9 - ЧП «КК «ВЖРЕП №9»;
- Просп. Мира, 2 - ООО «КК «ДОМКОМ ЖИТОМИР»;
- Ул. Витрука, 42/7 - ООО «КК «КомЕнергоЖитомир»;
- Проезд Тутковского, 15 - ООО «УК Полісся».
Продукты питания, теплую одежду и другие вещи для нуждающихся можно принести по адресам:
- Благотворительная организация «Центр учета бездомных лиц» (пер. 1-й Ипподромный, 15а);
- Житомирская областная общественная организация «Милосердя» (ул. Кибальчича, 13, 10:00-17:00, кроме выходных);
- Житомирский городской совет (площадь имени С.П. Королева, 4/2, каб. 103, 09:00-18:00, кроме выходных).
Если вы видите людей, которые нуждаются в вашей помощи, не оставайтесь равнодушными, звоните 102 или 103
.
Номера телефонов в случае чрезвычайной ситуации
: 1580; (0412) 481-481, 101.