В Житомире будут судить доцента университета, который попался на крупной взятке

В Житомире будут судить доцента Полесского национального университета, который в сентябре 2020 года попался на крупной взятке. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в областной прокуратуре.
"Житомирской областной прокуратурой, в рамках процессуального руководства досудебным расследованием, направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды доцентом одного из национальных университетов города Житомира за влияние на принятие решения (ч.2 ст. 369-2 УК Украины)", - информирует ведомство.
В прокуратуре напомнили, что доцент через посредника пообещал абитуриенту успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в университет за определенную плату - 2900 долларов США.
При получении неправомерной выгоды мужчина был задержан правоохранителями
.
Если вину доцента докажут в суде, ему грозит штраф или лишение свободы до 5 лет.
Ах да, сейчас скажут: как подали нам информацию, так и опубликовали. Это все что нужно знать о "журналистике" на ЖЖ - перепечатывать чужое. А вот подорвать свою пятую точку и самим выяснить и написать - это недостижимая планка.