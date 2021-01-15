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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 15 » 11:47:05

В Житомире будут судить доцента университета, который попался на крупной взятке

Вчера, 11:49:05 1602 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире будут судить доцента университета, который попался на крупной взятке

 В Житомире будут судить доцента Полесского национального университета, который в сентябре 2020 года попался на крупной взятке. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областной прокуратуре.
 

"Житомирской областной прокуратурой, в рамках процессуального руководства досудебным расследованием, направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды доцентом одного из национальных университетов города Житомира за влияние на принятие решения (ч.2 ст. 369-2 УК Украины)", - информирует ведомство.


В прокуратуре напомнили, что доцент через посредника пообещал абитуриенту успешную сдачу вступительных экзаменов и зачисление в университет за определенную плату - 2900 долларов США.

При получении неправомерной выгоды мужчина был задержан правоохранителями.

Если вину доцента докажут в суде, ему грозит штраф или лишение свободы до 5 лет.
Тэги: суд университет, доцент, взятка
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 18:06:49, Вчера [Материал]
+2

Без ФИО статья помойка. В чем проблема ее опубликовать? Вы же не обвиняете человека, а просто сообщаете что будет судебное заседание. Кого судят это же не засекреченная информация? Так почему не публикуем?

Ах да, сейчас скажут: как подали нам информацию, так и опубликовали. Это все что нужно знать о "журналистике" на ЖЖ - перепечатывать чужое. А вот подорвать свою пятую точку и самим выяснить и написать - это недостижимая планка.
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