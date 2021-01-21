«Нужно просто начать работать»: в мэрии недовольны тем, как предприниматели и УК убирали снег

В течение 14-19 января в Житомире муниципальная инспекция составила 253 предписаний субъектам предпринимательской деятельности, управляющим компаниями, ОСМД, коммунальным предприятиям за ненадлежащую уборку снега и непринятие противогололедных мероприятий.
Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в Житомирской городской городском совете.
В мэрии напоминают, что в соответствии с установленными нормами предприятия, учреждения и организации на собственных и закрепленных территориях должны осуществлять весь комплекс работ, направленных на обеспечение и постоянное поддержание чистоты и порядка.
«Субъекты хозяйствования должны понять, что всем нам в непогоду надо объединить усилия для безопасности нашего населения. Жителям города должно быть комфортно передвигаться по тротуарам, возле домов, магазинов и тому подобное. Это все обязанности владельцев. Поэтому важно, во-первых, это осознать, во-вторых, перестать перекладывать обязанности на других и в-третьих, просто начать работать!» - сказал заместитель городского головы Александр Шевчук.
В случае невыполнения предписаний нарушителям грозит штраф. Муниципальная инспекция и в дальнейшем будет проводить проверки.