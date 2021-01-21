Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 21.01.2021    10:33:49
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 21 » 08:23:40

«Нужно просто начать работать»: в мэрии недовольны тем, как предприниматели и УК убирали снег

Сегодня, 08:37:40 387 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
«Нужно просто начать работать»: в мэрии недовольны тем, как предприниматели и УК убирали снег

 В течение 14-19 января в Житомире муниципальная инспекция составила 253 предписаний субъектам предпринимательской деятельности, управляющим компаниями, ОСМД, коммунальным предприятиям за ненадлежащую уборку снега и непринятие противогололедных мероприятий.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в Житомирской городской городском совете.

В мэрии напоминают, что в соответствии с установленными нормами предприятия, учреждения и организации на собственных и закрепленных территориях должны осуществлять весь комплекс работ, направленных на обеспечение и постоянное поддержание чистоты и порядка.
 

«Субъекты хозяйствования должны понять, что всем нам в непогоду надо объединить усилия для безопасности нашего населения. Жителям города должно быть комфортно передвигаться по тротуарам, возле домов, магазинов и тому подобное. Это все обязанности владельцев. Поэтому важно, во-первых, это осознать, во-вторых, перестать перекладывать обязанности на других и в-третьих, просто начать работать!» - сказал заместитель городского головы Александр Шевчук.


В случае невыполнения предписаний нарушителям грозит штраф. Муниципальная инспекция и в дальнейшем будет проводить проверки.
Тэги: снег, Житомир, уборка, муниципальная инспекция
Комментариев: 1
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 09:34:22, Сегодня [Материал]
0

сьогодні все розтане, так що дарма мунінспекція приписами лякала
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus