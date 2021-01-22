В Житомире столкнулись рейсовый автобус и BMW: есть пострадавшие. ФОТО

В Житомире 22 января на улице Киевской столкнулись рейсовый автобус «Киев-Житомир» и легковушка.
По информации издания Житомир.info
, два человека получили травмы.
В патрульной полиции отметили, что в ДТП травмы получил водитель легковушки и пассажирка маршрутки.
«Водитель BMW 1960 года рождения, по его словам ехал в сторону автовокзала и поворачивал на улицу Ивана Мазепы, а во встречном направлении двигался маршрутный автобус «Киев-Житомир» под управлением водителя 1960 г.р., в котором находилась пассажирка. Травмы получил водитель легковушки и пассажирка маршрутки. На месте происшествия работают следователи по ДТП, патрульные полицейские обеспечивают охрану места происшествия и безопасность дорожного движения»
, - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Фото: патрульная полиция