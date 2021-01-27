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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Январь » 27 » 14:06:50

Успішний досвід співпраці житомирських шкіл та виробничих підприємств можуть використати й інші міста, -  Людмила Зубко   PR  

Сегодня, 14:22:50 102 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Успішний досвід співпраці житомирських шкіл та виробничих підприємств можуть використати й інші міста, -  Людмила Зубко

 Приклад успішної співпраці виробничих підприємств та шкіл реалізовується у навчальних закладах Житомира.

Так, житомирський завод «Електровимірювач», який  спеціалізується на випуску електровимірювальної техніки, виробляє спеціальне навчальне обладнання для класів фізики у кількох житомирських школах. Прилади та обладнання ПАТ «Електровимірювач» використовується для проведення лабораторних та практичних робіт з електрики, термодинаміки, магнетизму, молекулярної фізики.

Приклади такої співпраці побачили депутати Комісії з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради під час ознайомчих виїздів у школи Житомира.

«Це дуже крутий приклад співпраці і організації навчання, який  потрібно популяризувати, і який можуть використати інші міста України і також почати співпрацювати з «Електровимірювачем». Зараз набирає обертів і стає популярною STEM-освіта школярів, спрямована якраз на математично-природничі дисципліни. Діти не просто вивчають теоретично точні науки та інженерію, а й   вчаться реалізовувати вивчене на практиці. І дуже класно, що житомирські школярі мають можливість навчатись на реальному обладнанні. Цей досвід Житомира потрібно поширювати, потрібно показувати іншим школам та іншим містам», - зазначає Голова Комісії з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради Людмила Зубко.  


Нагадаємо, протягом січня  депутати Комісії з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради здійснюють ознайомчі виїзди до навчальних закладів Житомира. Депутати вже відвідали 17 шкіл, решту відвідають до кінця січня.  

Пресслужба Людмили Зубко
 
Тэги: Электроизмеритель, Людмила Зубко
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