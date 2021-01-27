Успішний досвід співпраці житомирських шкіл та виробничих підприємств можуть використати й інші міста, -  Людмила Зубко

«Це дуже крутий приклад співпраці і організації навчання, який потрібно популяризувати, і який можуть використати інші міста України і також почати співпрацювати з «Електровимірювачем». Зараз набирає обертів і стає популярною STEM-освіта школярів, спрямована якраз на математично-природничі дисципліни. Діти не просто вивчають теоретично точні науки та інженерію, а й вчаться реалізовувати вивчене на практиці. І дуже класно, що житомирські школярі мають можливість навчатись на реальному обладнанні. Цей досвід Житомира потрібно поширювати, потрібно показувати іншим школам та іншим містам», - зазначає Голова Комісії з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради Людмила Зубко.