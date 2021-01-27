Успішний досвід співпраці житомирських шкіл та виробничих підприємств можуть використати й інші міста, -  Людмила Зубко

Приклад успішної співпраці виробничих підприємств та шкіл реалізовується у навчальних закладах Житомира.
Так, житомирський завод «Електровимірювач», який спеціалізується на випуску електровимірювальної техніки, виробляє спеціальне навчальне обладнання для класів фізики у кількох житомирських школах. Прилади та обладнання ПАТ «Електровимірювач» використовується для проведення лабораторних та практичних робіт з електрики, термодинаміки, магнетизму, молекулярної фізики.
Приклади такої співпраці побачили депутати Комісії з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради під час ознайомчих виїздів у школи Житомира.
«Це дуже крутий приклад співпраці і організації навчання, який потрібно популяризувати, і який можуть використати інші міста України і також почати співпрацювати з «Електровимірювачем». Зараз набирає обертів і стає популярною STEM-освіта школярів, спрямована якраз на математично-природничі дисципліни. Діти не просто вивчають теоретично точні науки та інженерію, а й вчаться реалізовувати вивчене на практиці. І дуже класно, що житомирські школярі мають можливість навчатись на реальному обладнанні. Цей досвід Житомира потрібно поширювати, потрібно показувати іншим школам та іншим містам», - зазначає Голова Комісії з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради Людмила Зубко.
Нагадаємо, протягом січня депутати Комісії з соціально-гуманітарних питань Житомирської міськради здійснюють ознайомчі виїзди
до навчальних закладів Житомира. Депутати вже відвідали 17 шкіл, решту відвідають до кінця січня.
Пресслужба Людмили Зубко