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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 29 » 11:52:26

На трассе Киев-Чоп Toyota снесла отбойник: у водителя изъяли права. ФОТО

Сегодня, 12:06:26 802 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Киев-Чоп Toyota снесла отбойник: у водителя изъяли права. ФОТО

 На автодороге Киев - Чоп в Житомирской области водитель Toyota Rav4 не справился с управлением и врезался в отбойник. Авария произошла 28 января вблизи села Болярка.

"На месте происшествия патрульные установили, что водитель транспортного средства Toyota Rav4, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего совершил наезд на колесоотбойник", - сообщает патрульная полиция.

К счастью, обошлось без травмированных.

При ДТП автомобиль получил серьезные механические повреждения, поврежден колесоотбойник.

На водители транспортного средства инспекторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД Украины, что привело к ДТП) и изъяли водительское удостоверение. 





Фото: патрульна поліція
Тэги: Житомирщина, дтп
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