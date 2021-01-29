На трассе Киев-Чоп Toyota снесла отбойник: у водителя изъяли права. ФОТО

На автодороге Киев - Чоп в Житомирской области водитель Toyota Rav4 не справился с управлением и врезался в отбойник. Авария произошла 28 января вблизи села Болярка.
"На месте происшествия патрульные установили, что водитель транспортного средства Toyota Rav4, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, в результате чего совершил наезд на колесоотбойник"
, - сообщает патрульная полиция.
К счастью, обошлось без травмированных.
При ДТП автомобиль получил серьезные механические повреждения, поврежден колесоотбойник.
На водители транспортного средства инспекторы составили административный протокол по ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД Украины, что привело к ДТП) и изъяли водительское удостоверение.
Фото: патрульна поліція