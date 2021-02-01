В центре Житомира Skoda протаранила дерево: водителю стало плохо за рулем. ФОТО

1 февраля в центре Житомира автомобиль Skoda врезался в дерево. ДТП произошло около 11:30 рядом с перекрестком улиц Большая Бердичевская и Театральная.
По словам очевидцев, автомобиль врезался в дерево, потому что водителю стало плохо. Медики пытались реанимировать мужчину.
«Водителю автомобиля Skoda стало плохо за рулем и автомобиль въехал в дерево. В салоне была пассажирка, сейчас она в шоковом состоянии, а водителя реанимируют медики. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции»
, - рассказала в комментарии сайту Житомир инфо
пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.
В 12:20 в патрульной полиции сообщили, что мужчину спасти не удалось. По предварительной информации, у водителя 1954 г.р. оборвался тромб.
Во время движения ему стало плохо и во избежание ДТП мужчина направил машину на тротуар.
Фото: Житомир инфо