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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 1 » 12:39:02

В центре Житомира Skoda протаранила дерево: водителю стало плохо за рулем. ФОТО

Вчера, 12:45:02 1491 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира Skoda протаранила дерево: водителю стало плохо за рулем. ФОТО

 1 февраля в центре Житомира автомобиль Skoda врезался в дерево. ДТП произошло около 11:30 рядом с перекрестком улиц Большая Бердичевская и Театральная.

По словам очевидцев, автомобиль врезался в дерево, потому что водителю стало плохо. Медики пытались реанимировать мужчину.

«Водителю автомобиля Skoda стало плохо за рулем и автомобиль въехал в дерево. В салоне была пассажирка, сейчас она в шоковом состоянии, а водителя реанимируют медики. На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции», - рассказала в комментарии сайту Житомир инфо пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Носадчук.

В 12:20 в патрульной полиции сообщили, что мужчину спасти не удалось. По предварительной информации, у водителя 1954 г.р. оборвался тромб.

Во время движения ему стало плохо и во избежание ДТП мужчина направил машину на тротуар.









Фото: Житомир инфо
Тэги: Житомир, дтп
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