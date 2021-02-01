Избиение мужчины в магазине Eva: компания прокомментировала скандальный инцидент

30 января в магазине EVA на площади Победы охранная фирма избила и силой вытолкала из помещения мужчину. Инцидент получил огласку в соцсетях.
1 февраля компания «РУШ» (линия магазинов EVA) предоставила редакции «Журнала Житомира
» официальный комментарий относительно конфликта.
По информации компании, посетитель магазина вел себя неадекватно, в частности пользовался товарами магазина и пытался украсть маникюрные принадлежности.
Публикуем позицию компании «РУШ» без редактирования и на языке оригинала.
Офіційна позиція компанії «РУШ» (Лінія магазинів EVA) щодо неадекватної поведінки покупця та застосування до нього силових методів впливу співробітниками охоронної фірми «Венбест»
30 січня до одного з магазинів EVA у Житомирі завітав відвідувач, віком приблизно 40 років, який поводився не зовсім адекватно - користувався товарами магазину безоплатно і на власний розсуд, зокрема розпочав використовувати балончики із дезодорантами для власних потреб, була спроба поцупити манікюрне приладдя.
Щоб запобігти безладу та крадіжці в магазині, продавчиня зробила громадянину зауваження, а коли це не зупинило його, то відповідно до інструкції викликала охоронну фірму, передавши потенційного зловмисника у руки охоронців.
При цьому звертаємо увагу на те, що персонал магазину EVA не провокував і не чинив жодних протиправних дій, які могли б призвести до конфлікту між охоронцями і громадянином.
Також варто зазначити, що охоронці, які брали участь у конфлікті з громадянином, не є охоронцями EVA і не є співробітниками компанії «РУШ». Вони є працівниками охоронної фірми «Венбест», яка надавала послуги з охорони магазинів мережі.
Керівництво компанії «РУШ» (Лінія магазинів EVA) рішуче засуджує протиправні та насильницькі дії співробітників охоронної фірми «Венбест» по відношенню до відвідувача магазину та розглядає питання щодо розірвання договору з цією охоронною фірмою.
Предыстория
В Житомире 30 января в магазине EVA на площади Победы двое сотрудников охранной фирмы силой вытолкали мужчину из помещения магазина, применив физическую силу. Видео инцидента
сняли на телефон случайные очевидцы и опубликовали его в соцсетях.
31 января полиция и прокуратура Житомирской области сообщили, что по факту избиения мужчины открыто уголовное производство.
Включили дурачка, что это не мы, это охранная фирма... мы осуждаем насилие и противоправные действия... Контракт с охранной фирмой разорвали? Если нет, то осуждать и дальше с ними работать, это на кого рассчитано? Люди далеко не идиоты.
предлагаю сочувствующим оставлять свои домашние адреса, где вонючих бомжей ждут ночлег, чай, горячая похлёбка и прекрасные собеседники....
Этому дедушке 40+ он достал уже многих людей, угрожает ножом продавцам а перед людьми падает на пол и играет на публику. Зовут его Ярик Бердичевский.
Юля Острогляд
А де початок відео як все насправді було Цей дедушка ходить в час поїсти і у людей зі столу бере їжу кидається на людей А людині яка зняла відео не знаючи цю людину і збрехавши що він зайшов погрітись а його викинули хочу сказати одне Що житя бумеранг воно тобі вернеться і дивись щоб цей дедушка як ти виразилась не зловив тебе за углом
Руслан Новаковский
Вітаємо. Вже другу добу в соціальних мережах поширюється відео у котрому видно як двоє охоронців компанії «ВЕНБЕСТ» випроваджують дідуся з магазину «Єва». Відео викликало шквал коментарів. Ми почали внутрішнє розслідування в той же вечір і тепер готові надати відповідь, котру від нас чекають.
Відео було під назвою «не дали дідусю погрітися». Але правда в іншому. В Житомирі закрили психоневрологічний диспансер. І особа, котра була на відео, тероризувала всіх навколо. У суботу було зафіксовано 10 виїздів на неадекватну поведінку дідуся у різні локації — магазини та кафе. Нижче час та місця виїздів:
12:55 кафе "Час поїсти" пл.Перемоги, 3
13:27 магазин "Єва" Київская, 77
15:41 кафе "Час поїсти" пл.Перемоги, 3
15:52 кафе "Час поїсти" пл.Перемоги, 3
15:53 магазин "Єва" пл.перемоги, 13-а
16:18 магазин "Два перці" пл. Перемоги, 1
16:21 магазин "Два перці" пл. Перемоги, 1
16:48 кафе "Час поїсти" пл.Перемоги, 3
18:52 кафе "Час поїсти" пл.Перемоги, 3
20:42 кафе "Час поїсти" пл.Перемоги, 3
До магазину «Єва», де було зроблено відео, дідусь прийшов після того, як в сусідньому кафе забирав їжу прямо з тарілок відвідувачів. Декілька тижнів до цього його затримали охоронці «ВЕНБЕСТ» з ножем в магазині «Ашан» та поліція його відпустила. Через ряд подій, котрі пов’язані з поведінкою дідуся, співробітники магазину «Єва» викликали охорону. Під відео у різних соціальних мережах є коментарі свідків, де вони дають оцінку поведінці дідуся.
Не дивлячись на вік того, хто порушує спокій та створює незручності для оточуючих, ми захищаємо клієнтів та їх майно від протиправних дій. Але поведінка дідуся не виправдовує дії наших вже колишніх співробітників.
Приносимо вибачення за цю ситуацію і закликаємо всіх жити в безпеці.
Дякуємо за небайдужість