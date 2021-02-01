Избиение мужчины в магазине Eva: компания прокомментировала скандальный инцидент

Офіційна позиція компанії «РУШ» (Лінія магазинів EVA) щодо неадекватної поведінки покупця та застосування до нього силових методів впливу співробітниками охоронної фірми «Венбест»



30 січня до одного з магазинів EVA у Житомирі завітав відвідувач, віком приблизно 40 років, який поводився не зовсім адекватно - користувався товарами магазину безоплатно і на власний розсуд, зокрема розпочав використовувати балончики із дезодорантами для власних потреб, була спроба поцупити манікюрне приладдя.



Щоб запобігти безладу та крадіжці в магазині, продавчиня зробила громадянину зауваження, а коли це не зупинило його, то відповідно до інструкції викликала охоронну фірму, передавши потенційного зловмисника у руки охоронців.



При цьому звертаємо увагу на те, що персонал магазину EVA не провокував і не чинив жодних протиправних дій, які могли б призвести до конфлікту між охоронцями і громадянином.



Також варто зазначити, що охоронці, які брали участь у конфлікті з громадянином, не є охоронцями EVA і не є співробітниками компанії «РУШ». Вони є працівниками охоронної фірми «Венбест», яка надавала послуги з охорони магазинів мережі.



Керівництво компанії «РУШ» (Лінія магазинів EVA) рішуче засуджує протиправні та насильницькі дії співробітників охоронної фірми «Венбест» по відношенню до відвідувача магазину та розглядає питання щодо розірвання договору з цією охоронною фірмою.