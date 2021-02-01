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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2021 » Февраль » 1 » 17:55:07

Десять лучших участников ВНО из Житомирской области получат по 120 000 гривен

Вчера, 18:02:07 573 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Десять лучших участников ВНО из Житомирской области получат по 120 000 гривен

 Лучшие участники внешнего независимого оценивания ежемесячно в течение года будут получать президентскую стипендию в размере 10 000 гривен. Об этом сообщает Офис президента.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по результатам ВНО будет предусмотрено 250 стипендий для 10 учеников из каждого региона Украины.

«Ежегодно будет определяться топ-10 лучших учеников каждой области по результатам ВНО. Каждый из этих учеников будет получать стипендию - 10 000 гривен ежемесячно. То есть всего 120 000 в год каждый», - отметил Зеленский.

Деньги получат только те выпускники, которые будут поступать в 2021 году в украинский вуз.

Также, согласно указу главы государства, предусмотрены премии для победителей всеукраинских ученических олимпиад в виде разовой выплаты в размере 20 000 грн каждому и победителям международных олимпиад - по 100 000 грн. 
Тэги: стипендия, ВНО, учеба
Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:51:45, Вчера [Материал]
0

Ну непоганий стімул, особливо коли батькі не заможні, а дитина тямуща в науках.
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