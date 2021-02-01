Десять лучших участников ВНО из Житомирской области получат по 120 000 гривен

Лучшие участники внешнего независимого оценивания ежемесячно в течение года будут получать президентскую стипендию в размере 10 000 гривен. Об этом сообщает Офис президента
.
Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по результатам ВНО будет предусмотрено 250 стипендий для 10 учеников из каждого региона Украины.
«Ежегодно будет определяться топ-10 лучших учеников каждой области по результатам ВНО. Каждый из этих учеников будет получать стипендию - 10 000 гривен ежемесячно. То есть всего 120 000 в год каждый»
, - отметил Зеленский.
Деньги получат только те выпускники, которые будут поступать в 2021 году в украинский вуз.
Также, согласно указу главы государства, предусмотрены премии для победителей всеукраинских ученических олимпиад в виде разовой выплаты в размере 20 000 грн каждому и победителям международных олимпиад - по 100 000 грн.