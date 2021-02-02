5 детсадов, 5 школ и 5 спортобъектов: ОГА отчиталась о «Большом строительстве» на Житомирщине

В Житомирской области в 2020 году закончили строительство и реконструкцию 15 социальных объектов. Об этом сообщили в Житомирской облдерждаминистрации.
«По пять детских садов, школ и спортивных объектов завершены и уже принимают учеников и посетителей. Поэтому Житомирщина целиком выполнила объем работ, запланированный на 2020 год в рамках Программы Президента "Большое строительство"»
, - отмечают в ОГА.
На реализацию объектов было выделено 179 млн грн: из Государственного фонда регионального развития - 140,5 млн грн, из бюджетов органов местного самоуправления - 25,13 млн грн и 13,37 млн из других источников.
Детские сады
Реконструкция (эффективная термосанация) детсада «Калинка», в смт Червоное Андрушевского района
В детском саду утеплены внешние стены и сделаны фасады, отремонтированы отмостки, утеплены перекрытия, заменены окна и двери, обустроены крыльца пандуса для маломобильных слоев населения, кровля из профнастила, теплый пол в игровых, отремонтирована система отопления, сделан внутренний ремонт помещения, бассейна, приобретено спортивно-игровой инвентарь, мебель и сантехнику, обеспечено благоустройство территории.
В результате реконструкции детсада созданы комфортные условия для безопасного пребывания 120 детей и получения ими дошкольного образования.
Общая сметная стоимость проекта составила 17,5 млн грн.
Строительство детского сада в пгт Чоповичи Малинского района
В дошкольном учреждении проведены демонтажные работы, обустроено фундамент пристройки, перекрытия, стены и перегородки, крышу и кровлю, пол, сделаны сантехнические работы, внутренняя отделка помещений, фасадные работы. Также построены теневые навесы и обеспечено благоустройство территории.
В детсаду создали 80 новых мест для обучения и воспитания детей и 18 новых рабочих мест для педагогического состава.
Общая сметная стоимость проекта составила 19 млн грн.
Реконструкция детского сада №32 в г. Житомире
Выполнены общестроительные работы по реконструкции здания. Проведена реконструкция водосточной системы, водопровода и канализации, систем отопления и вентиляции, системы наружного освещения. Сделан монтаж системы электроосвещения и силового электрооборудования. Приобретен и сделан монтаж оборудования пищеблока, прачечной, помещений здания. Оборудована система противопожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Приобретена мебель и оборудование, установлена детская площадка, обеспечено благоустройство территории.
Создано 100 новых мест для обучения и 40 новых рабочих мест для педагогического состава.
Общая сметная стоимость проекта составила 41,4 млн грн.
Строительство детского сада «Малятко» в с. Станишовка Житомирского района
Построены объекты основного назначения, энергетического хозяйства, внешние сети, сооружения водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения. Проведено благоустройство и озеленение территории.
В садике создано 30 новых мест для детей.
Общая сметная стоимость проекта составила 20,9 млн грн.
Реконструкция детского сада «Белочка» в пгт Иршанск Хорошевского района
Выполнены строительно-монтажные работы по ремонту и реконструкции кирпичных вентшахт на кровле, усилены столбы и простенки с трещинами за счет установки металлических обойм, утеплены цоколь минераловатными плитами и декоративной штукатуркой с последующей покраской. Отремонтированы отмостки и крыльца, утеплены внешние стены с последующим окрашиванием фасадными красками. Устроены козырьки над входами с покрытием металлопрофиля, водоотведение с кровли крыши.
Созданы комфортные условия для безопасного пребывания 260 детей и получения ими дошкольного образования.
Общая сметная стоимость проекта составила 14,9 млн грн.
Школы
Реконструкция (эффективная термосанация) Миропольской гимназии Романовского района
В учебном заведении утеплены и отделаны фасады и цоколь, заменена кровля и проведено утепление. Заменены окна и входные двери, установлен пандус. Проведена реконструкция системы освещения, теплоснабжения, водоотведения.
В результате реконструкции улучшены условия обучения 453 учеников.
Общая сметная стоимость проекта составила 15,8 млн грн.
Реконструкция Червоненской общеобразовательной школы с применением энергосберегающих технологий
Реконструировано здание старших классов и проведены работы по устройству наружных сетей водоснабжения и канализации, обустроены внутренние туалеты и душевые, заменена водонапорная башня. Проведено реконструкцию здания младших классов и работы по благоустройству территории, других учебных, производственных зданий и помещения столовой, демонтаж аварийного здания.
В реконструированной школе улучшены условия обучения 349 учеников.
Общая сметная стоимость проекта составила 22,4 млн грн.
Реконструкция Новоборовского общеобразовательного учебного заведения
Осуществлена реконструкция 3-х этажного здания старших классов и 2-х этажного здания начальных классов. Проведено комплексное утепление зданий, покрашены фасады, заменили кровлю, окна и двери, реконструировали внешние тепловые сети.
В результате реконструкции созданы комфортные условия для безопасного пребывания 457 учеников.
Общая сметная стоимость проекта составила 17,6 млн грн.
Капитальный ремонт Пулинской ООШ I-III ступеней
В школе заменена кровля, утеплены фасады и цоколи, чердак с установлением противопожарных люков-лазов. Установлены металлопластиковые окна и двери, демонтирована аварийная часть здания. Построен новый ученический блок, обеспечено благоустройство территории.
762 ученика посещают обновленную современную школу со всеми удобствами.
Общая сметная стоимость проекта составила 38,4 млн грн.
Олевская гимназия
Проведены отделочные работы во внутренних помещениях, монтаж внутренних инженерных систем и подключение их к внешним сетям, обустроены входы. Обеспечено благоустройство территории, установлены малые архитектурные формы.
В результате завершения строительства создано 589 новых учебных мест.
Общая сметная стоимость проекта составила 41,5 млн грн.
Спортивная инфраструктура
Реконструкция спорткомплекса «Динамо» в г. Радомышль
В спортивном комплексе заменена кровля, демонтированы и заполнено оконные и дверные проемы металлопластиковыми конструкциями, устроен бетонный пол. Отремонтировано внутренние помещения, обновлены внутренние санитарные узлы с душевыми комнатами. Проведели комплексную термосанацию здания, монтаж освещения, установили модульную котельную на альтернативных видах топлива.
Общая сметная стоимость проекта составила 26,3 млн грн.
Капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы «Авангард» в г. Житомире
Утеплены и отделаны фасады, модернизированы инженерные сети, сделан ремонт и отделка внутренних помещений. Обеспечено благоустройство территории.
Общая сметная стоимость проекта составила 15,6 млн грн.
Капитальный ремонт спортивной площадки в селе Кирданы Овручского района
Устроено покрытие спортивной площадки из искусственных материалов. Создан скейт-парк (установлено семь элементов оборудования).
Общая сметная стоимость проекта составила 5,2 млн грн.
Реконструкция стадиона в г. Чуднов
На стадионе устроено футбольное поле размером 94 х 54 метра (травяное покрытие), многофункциональная (баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон) спортивная площадка размером 40 х 20 метров (искусственное покрытие), беговые дорожки (искусственное покрытие), металлические трибуны с навесом и обеспечено благоустройство территории.
Общая сметная стоимость проекта составила 5,9 млн грн.
Футбольное поле с искусственным покрытием в лицее-интернате для одаренных детей в г. Житомире
На спортивном объекте устроено покрытие из синтетической травы, сделан монтаж футбольных ворот, установлено металлическое ограждение из сетчатых панелей.
Общая сметная стоимость проекта составила 23,3 млн грн.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Станишовка_(Житомирская_область)