Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Житомирская область. 5 детсадов, 5 школ и 5 спортобъектов: ОГА отчиталась о «Большом строительстве» на Житомирщине - 2 Февраля 2021