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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 5 » 08:22:44

Сухомлин предлагает компаниям из Израиля производить товары на предприятиях Житомира

Сегодня, 08:44:44 886 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сухомлин предлагает компаниям из Израиля производить товары на предприятиях Житомира

 Городской голова Житомира Сергей Сухомлин предлагает израильским компаниям производить на предприятиях города свои товары.

Об этом шла речь на встрече мэра с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком, сообщается на странице Embassy of Ukraine in the State of Israel в Facebook.
 

«Городской голова представил экономический и инвестиционный потенциал города. Также речь шла о привлечении израильских инновационных компаний к модернизации системы муниципального управления, инфраструктуры и переработки мусора. В качестве перспективного направления сотрудничества были определены организации производства отдельных израильских товаров на предприятиях города», – говорится в сообщении.


Кроме того, в повестке дня встречи были перспективы сотрудничества в сфере экономики, культуры и образования.

«Посол Корнийчук отметил готовность оказать содействие в установлении побратимских отношений Житомира с соответствующим израильским городом и организации «роуд-шоу» регионального бизнеса в Израиле», – отмечает Посольство. 
Тэги: предприятие, сотрудничество, Житомир, израиль
Комментариев: 1
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 11:38:51, Сегодня [Материал]
+1

Как там китайский город-побратим Житомира?! Как работает совместное китайско-житомирское предприятие по производству электробусов на базе ТТУ?!Как там китайские инвестиции?! Наша писня гарна , нова?! Сирожа перестань лапшу людям вешать!!!
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