Мэр Житомира и депутаты ездили в Днепр перенимать опыт. ФОТО

"Отработали весь день. В Днепре есть на что посмотреть и что взять за пример. Посетили ситуационный центр. Приоритет - безопасность граждан и сверхбыстрая реакция на кризисные ситуации - то, что нас поразило. В Житомире мы тоже постепенно развиваем ситуационный центр. Чтобы избежать ошибок в этом процессе - лучше перенять хороший опыт и имплементировать его в нашем городе. Немаловажным является и кризисный центр для женщин с детьми, которые попали в затруднительное положение, страдают от домашнего насилия. Работа идет на помощь и на предупреждение таких ситуаций. Открыть такой у нас необходимо и возможно (бюджет на его создание и содержание относительно небольшой, даже по житомирским меркам)", - рассказал мэр города.