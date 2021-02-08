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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 8 » 14:14:19

Мэр Житомира и депутаты ездили в Днепр перенимать опыт. ФОТО

Вчера, 14:27:59 1381 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэр Житомира и депутаты ездили в Днепр перенимать опыт. ФОТО

 Городской голова Житомира и депутаты городского совета несколько дней назад ездили в город Днепр перенимать опыт. Об этом 8 февраля Сергей Сухомлин сообщил на странице в Facebook.
 

"Отработали весь день. В Днепре есть на что посмотреть и что взять за пример. Посетили ситуационный центр. Приоритет - безопасность граждан и сверхбыстрая реакция на кризисные ситуации - то, что нас поразило. В Житомире мы тоже постепенно развиваем ситуационный центр. Чтобы избежать ошибок в этом процессе - лучше перенять хороший опыт и имплементировать его в нашем городе. Немаловажным является и кризисный центр для женщин с детьми, которые попали в затруднительное положение, страдают от домашнего насилия. Работа идет на помощь и на предупреждение таких ситуаций. Открыть такой у нас необходимо и возможно (бюджет на его создание и содержание относительно небольшой, даже по житомирским меркам)", - рассказал мэр города.




В Днепре Сухомлина поразил планетарий и набережная.



"Днепровский Планетарий - несомненно пример для внедрения в своем городе: современные программы по астрономии и космонавтики, экспозиция из научных экспонатов ... Сознание людей определенным образом меняет и внешний вид улиц, в частности пешеходных. Такие набережные как в Днепре есть не в каждом европейском городе", - добавил городской голова Житомира.

Также во время визита делегация из Житомира ознакомилась с организацией парковки в городе. 

Как сообщал "Журнал Житомира", летом 2021 года в Житомире появятся платные парковки.

Тэги: Сухомлин, днепр, горсовет, Житомир
Комментариев: 5
Karab
1 Сергей (Karab)   • 15:01:40, Вчера [Материал]
+3

Та ладно, написали бы как есть: ездил к Филатову, однопартийцу на решение околопартийных вопросов
Incola
2 Александр (Incola)   • 15:20:11, Вчера [Материал]
+5

Не знаю как в Днепре. А тут стоит выйти на улицу чтобы понять - руководство у нас никакое. Снегоубиральная техника прошлась только по улице где живет Зубко. Ну может кому повезло увидить то извините...
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:56:12, Вчера [Материал]
0

Сирожа
не слушай Боруха, не трогай мосты....
Armen21
4 МАКС (Armen21)   • 18:40:04, Вчера [Материал]
+1

Какой опыт?! Бред сивой кобылы!
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:00:45, Вчера [Материал]
0

На останньому фото біла колонада в парку Гагаріна і вже відремонтований каскадний фонтан! :) Ну і новий ЖК праворучь, куди ж без нього.
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