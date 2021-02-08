Мэр Житомира и депутаты ездили в Днепр перенимать опыт. ФОТО

Городской голова Житомира и депутаты городского совета несколько дней назад ездили в город Днепр перенимать опыт. Об этом 8 февраля Сергей Сухомлин сообщил на странице в Facebook
.
"Отработали весь день. В Днепре есть на что посмотреть и что взять за пример. Посетили ситуационный центр. Приоритет - безопасность граждан и сверхбыстрая реакция на кризисные ситуации - то, что нас поразило. В Житомире мы тоже постепенно развиваем ситуационный центр. Чтобы избежать ошибок в этом процессе - лучше перенять хороший опыт и имплементировать его в нашем городе. Немаловажным является и кризисный центр для женщин с детьми, которые попали в затруднительное положение, страдают от домашнего насилия. Работа идет на помощь и на предупреждение таких ситуаций. Открыть такой у нас необходимо и возможно (бюджет на его создание и содержание относительно небольшой, даже по житомирским меркам)", - рассказал мэр города.
В Днепре Сухомлина поразил планетарий и набережная.
"Днепровский Планетарий - несомненно пример для внедрения в своем городе: современные программы по астрономии и космонавтики, экспозиция из научных экспонатов ... Сознание людей определенным образом меняет и внешний вид улиц, в частности пешеходных. Такие набережные как в Днепре есть не в каждом европейском городе"
, - добавил городской голова Житомира.
Также во время визита делегация из Житомира ознакомилась с организацией парковки в городе.
Как сообщал "Журнал Житомира
", летом 2021 года в Житомире появятся платные парковки
.
не слушай Боруха, не трогай мосты....