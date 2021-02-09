В Житомирі відкрився новий гіпермаркет автозапчастин. ФОТО

З 1-го лютого на вул. Якова Зайка, 14 працює новий гіпермаркет автозапчастин «Автопартнер».
«Автопартнер» ― це новоформатний гіпермаркет, де не потрібно з великими візками самому витрачати купу часу на пошук автозапчастин. Достатньо озвучити потребу консультанту і швидко отримати те, що потрібно.
У новому гіпермаркеті на вас очікує:
- 97 000 автозапчастин;
- 10 500 автотоварів;
- можливість попереднього замовлення на avtopartner.com.ua;
- безкоштовна доставка по місту;
- комбінована автомийка;
- СТО з широким спектром послуг.
З нагоди відкриття гіпермаркету до 28 лютого 2021 року, кожен покупець може отримати гарантований подарунок. Необхідно виконати лише 1 умову ― придбати товар на суму від 299 грн одним чеком.
Нагадаємо, «Автопартнер» ― житомирська компанія, яка 19 років успішно пропонує широкий вибір автозапчастин для легкого комерційного транспорту та легкових автомобілів.
Наразі компанія «Автопартнер» налічує 5 спеціалізованих складів, де знаходиться широкий вибір товару для авто европейского, азіатського, американського та вітчизняного виробництва. На постійній основі «Автопартнер» співпрацює з 84 офіційними постачальниками та має 127 прямих контрактів зі світовими брендами, які гарантують якість, надійність і сертифікацію товару.
Новий гіпермаркет автозапчастин «Автопартнер» чекає на вас!
Житомир, вул. Якова Зайка, 14.
Графік роботи:
ПН-ПТ: 9:00 ― 19:00
СБ : 9:00 ― 16:00
НД : 9:00 ― 14:00
Консультації по телефону – безкоштовні.
+380 (67) 403-40-20
avtopartner.com.ua