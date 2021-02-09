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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 9 » 09:01:49

В Житомирі відкрився новий гіпермаркет автозапчастин. ФОТО     Реклама  

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В Житомирі відкрився новий гіпермаркет автозапчастин. ФОТО

 З 1-го лютого на вул. Якова Зайка, 14 працює новий гіпермаркет автозапчастин «Автопартнер».

«Автопартнер» ― це новоформатний гіпермаркет, де не потрібно з великими візками самому витрачати купу часу на пошук автозапчастин. Достатньо озвучити потребу консультанту і швидко отримати те, що потрібно.

У новому гіпермаркеті на вас очікує:
  •  97 000 автозапчастин;
  • 10 500 автотоварів;
  • можливість попереднього замовлення на  avtopartner.com.ua;
  • безкоштовна доставка по місту;
  • комбінована автомийка;
  • СТО з широким спектром послуг.

З нагоди відкриття гіпермаркету до 28 лютого 2021 року, кожен покупець може отримати гарантований подарунок. Необхідно виконати лише 1 умову ― придбати товар на суму від 299 грн одним чеком.

Нагадаємо, «Автопартнер» ― житомирська компанія, яка 19 років успішно пропонує широкий вибір автозапчастин для  легкого комерційного транспорту та легкових автомобілів.

Наразі компанія «Автопартнер» налічує 5 спеціалізованих складів, де знаходиться широкий вибір товару для авто европейского, азіатського, американського та вітчизняного виробництва. На постійній основі «Автопартнер» співпрацює з 84 офіційними постачальниками та має 127 прямих контрактів зі світовими брендами, які гарантують якість, надійність і сертифікацію товару. 

Новий гіпермаркет автозапчастин «Автопартнер» чекає на вас!

Житомир, вул. Якова Зайка, 14.
Графік роботи:
ПН-ПТ: 9:00 ― 19:00
СБ : 9:00 ― 16:00
НД : 9:00 ― 14:00
Консультації по телефону – безкоштовні.
+380 (67) 403-40-20
avtopartner.com.ua


















Тэги: автомагазин, автозапчасти, автопартнер
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