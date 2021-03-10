У Житомирі проводять безкоштовну діагностику ходової

На базі гіпермаркету запчастин «Автопартнер» відкрито нову станцію технічного обслуговування.
СТО «Автопартнер» ― це повна гарантія якості: від автозапчастин до їх встановлення. Це стало можливим завдяки 19-ти річній експертизі компанії в автозапчастинах та наявності професійних майстрів з досвідом роботи в офіційних дилерів.
З нагоди відкриття СТО, до 31 березня 2021 року,
всім клієнтам діагностика ходової частини буде зроблена БЕЗКОШТОВНО. Запис за телефоном: +380 68 198–98–48.
Завдяки професійному обслуговуванню ходова автомобіля прослужить ще багато тисяч кілометрів на наших українських дорогах.
За потребою Ви також можете скористатись:
1) технічним оглядом;
2) комп'ютерною діагностикою;
3) заміною ременів ГРМ;
4) ремонтом та обслуговуванням:
- гальмівної системи;
- ходової частини;
- системи опалення та кондиціонування;
- рульового керування, тощо.
Нагадаємо, «Автопартнер» ― житомирська компанія, яка 19 років успішно пропонує широкий вибір автозапчастин для легкого комерційного транспорту та легкових автомобілів.
Наразі компанія «Автопартнер» налічує 5 спеціалізованих складів, де знаходиться більше 97 000 запчастин для авто європейського, азіатського, американського та вітчизняного виробництва. На постійній основі «Автопартнер» співпрацює з 84 офіційними постачальниками та має 127 прямих контрактів зі світовими брендами, які гарантують якість, надійність і сертифікацію товару. «Автопартнер» гарантує високу якість своєї продукції і її зносостійкість.
СТО та гіпермаркет автозапчастин «Автопартнер» чекає на вас!
Житомир, вул. Якова Зайка, 14.
Графік роботи:
ПН-ПТ: 9:00 ― 19:00
СБ : 9:00 ― 16:00
НД : 9:00 ― 14:00
+380 67 402-02-10 ― гіпермаркет автозапчастин
+380 68 198-98-48 ― СТО
Консультації по телефону – безкоштовні.
avtopartner.com.ua