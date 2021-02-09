Под Житомиром фура слетела с трассы и потрощила дворы людей: водитель скончался за рулем. ВИДЕО

В Житомирском районе грузовик слетел с трассы и въехал в заборы нескольких частных домовладений. За рулем находился 58-летний гражданин Беларуси, прибывшие на место аварии медики зафиксировали его смерть.
Как стало известно "Журналу Житомира", дорожно-транспортное происшествие произошло 8 февраля на трассе Киев-Чоп возле села Березовка.
"ДТП произошло около 13:30 на 155 км автодороги Киев-Чоп. 58-летний водитель, гражданин Беларуси, управляя автомобилем МАН, не справился и въехал в заборы нескольких частных домовладений и остановился в нескольких десятках метров. По сообщению медиков, водитель на момент их прибытия скончался", – сообщает полиция.
По предварительной информации, водитель мог потерять управление транспортным средством из-за внезапно возникших проблем со здоровьем и потерей сознания.
Никто из жителей села или случайных прохожих в результате ДТП не пострадал. Кроме заборов, поврежден также один гараж.
В рамках открытого уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти мужчины.