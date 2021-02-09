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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 9 » 10:57:27

Под Житомиром фура слетела с трассы и потрощила дворы людей: водитель скончался за рулем. ВИДЕО

Сегодня, 11:19:27 1302 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром фура слетела с трассы и потрощила дворы людей: водитель скончался за рулем. ВИДЕО

 В Житомирском районе грузовик слетел с трассы и въехал в заборы нескольких частных домовладений. За рулем находился 58-летний гражданин Беларуси, прибывшие на место аварии медики зафиксировали его смерть.

Как стало известно "Журналу Житомира", дорожно-транспортное происшествие произошло 8 февраля на трассе Киев-Чоп возле села Березовка.
 

"ДТП произошло около 13:30 на 155 км автодороги Киев-Чоп. 58-летний водитель, гражданин Беларуси, управляя автомобилем МАН, не справился и въехал в заборы нескольких частных домовладений и остановился в нескольких десятках метров. По сообщению медиков, водитель на момент их прибытия скончался", – сообщает полиция.


По предварительной информации, водитель мог потерять управление транспортным средством из-за внезапно возникших проблем со здоровьем и потерей сознания.

Никто из жителей села или случайных прохожих в результате ДТП не пострадал. Кроме заборов, поврежден также один гараж.

В рамках открытого уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти мужчины.
 
Тэги: Киев-Чоп, фура, дтп
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