На трассе Житомир-Киев грузовик врезался в фуру, которую накануне тушили пожарные. ФОТО

Утром 18 мая на трассе Киев-Чоп в Житомирском районе произошло столкновение двух грузовиков. Один из них въехал в припаркованную у дороги фуру, слетел в кювет и перевернулся на бок.
Об этом сообщает издание Житомир инфо
со ссылкой на патрульную полицию Житомирской области.
«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 5 утра 18 мая на трассе М-06 недалеко Кмитова в направлении Киева. Водитель автомобиля DAF не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и погодные условия, совершил наезд на транспортное средство, которое осуществляло стоянку, а именно на автомобиль марки DAF с полуприцепом. После этого первый грузовик съехал в кювет», - сообщила Татьяна Носадчук, пресс-офицер патрульной полиции.
По данным патрульных, в ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. На одного из водителей составили протокол за нарушение правил осуществления стоянки.
Как уточнили в патрульной полиции, стоянку осуществлял грузовик, у которого накануне произошло возгорание колеса. После того, как пожар был ликвидирован, автомобиль остался стоять на том же месте.
18 мая
17 мая
Фото: патрульная полиция