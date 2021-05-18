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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 18 » 10:26:02

На трассе Житомир-Киев грузовик врезался в фуру, которую накануне тушили пожарные. ФОТО

Сегодня, 10:26:02 552 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе Житомир-Киев грузовик врезался в фуру, которую накануне тушили пожарные. ФОТО

 Утром 18 мая на трассе Киев-Чоп в Житомирском районе произошло столкновение двух грузовиков. Один из них въехал в припаркованную у дороги фуру, слетел в кювет и перевернулся на бок.

Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на патрульную полицию Житомирской области.
 

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 5 утра 18 мая на трассе М-06 недалеко Кмитова в направлении Киева. Водитель автомобиля DAF не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и погодные условия, совершил наезд на транспортное средство, которое осуществляло стоянку, а именно на автомобиль марки DAF с полуприцепом. После этого первый грузовик съехал в кювет», - сообщила Татьяна Носадчук, пресс-офицер патрульной полиции.




По данным патрульных, в ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. На одного из водителей составили протокол за нарушение правил осуществления стоянки.

Как уточнили в патрульной полиции, стоянку осуществлял грузовик, у которого накануне произошло возгорание колеса. После того, как пожар был ликвидирован, автомобиль остался стоять на том же месте.
 

18 мая




 

17 мая

Фото: патрульная полиция
Тэги: Киев-Чоп, фура, дтп
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:47:51, Сегодня [Материал]

рятивныки великолепны
бросили фуру без единого огонька и обозначений посреди дороги
повезло, что маршрутка с людьми в неё не влетела....
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