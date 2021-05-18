На трассе Житомир-Киев грузовик врезался в фуру, которую накануне тушили пожарные. ФОТО

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 5 утра 18 мая на трассе М-06 недалеко Кмитова в направлении Киева. Водитель автомобиля DAF не выбрал безопасную скорость, не учел дорожную обстановку и погодные условия, совершил наезд на транспортное средство, которое осуществляло стоянку, а именно на автомобиль марки DAF с полуприцепом. После этого первый грузовик съехал в кювет», - сообщила Татьяна Носадчук, пресс-офицер патрульной полиции.