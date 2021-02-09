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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 9 » 11:43:14

В Житомирской области из-за мощного снегопада отменили десятки автобусных рейсов

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В Житомирской области из-за мощного снегопада отменили десятки автобусных рейсов

 Ночью 9 февраля из-за снегопада в Житомирской области начали массово отменять автобусные рейсы. По состоянию на 11:00 есть информация о 80 отмененных рейсах.

В частности автобусы не курсируют с центрального автовокзала в Винницу, Коростень, Новоград-Волынский, Малин, Радомышль.

Также на автодорогах М-06 Киев - Чоп и М-07 Киев - Ковель - Ягодин продолжает действовать ограничение на движение грузовиков.

В 11:30 стало известно, что в связи со значительным ухудшением погодных условий под Киевом полиция перекрыла Житомирскую трассу.

Как сообщают "Українські новини", образовалась пробка длиной в 5 километров от контрольного пункта до Окружной дороги. 
Тэги: Снегопад, Житомирская область
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