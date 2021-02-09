В Житомирской области из-за мощного снегопада отменили десятки автобусных рейсов

Ночью 9 февраля из-за снегопада в Житомирской области начали массово отменять автобусные рейсы. По состоянию на 11:00 есть информация
о 80 отмененных рейсах.
В частности автобусы не курсируют с центрального автовокзала в Винницу, Коростень, Новоград-Волынский, Малин, Радомышль.
Также на автодорогах М-06 Киев - Чоп и М-07 Киев - Ковель - Ягодин продолжает действовать ограничение на движение грузовиков
.
В 11:30 стало известно, что в связи со значительным ухудшением погодных условий под Киевом полиция перекрыла Житомирскую трассу.
Как сообщают "Українські новини
", образовалась пробка длиной в 5 километров от контрольного пункта до Окружной дороги.