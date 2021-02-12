Спасатели за сутки вытащили из сугробов 35 грузовиков, 5 автобусов и «скорую»

Уже четвертые сутки подряд спасатели Житомирской области массово помогают водителям, которые застревают в снежных сугробах.
Только за минувшие бойцы ГСЧС отбуксировали 41 транспортное средство, среди которых - 35 грузовиков, 4 автобуса, 1 микроавтобус и 1 скорая помощь.
"Самым проблемным остается участок дороги в с. Чижовка Новоград-Волынского района. Там в связи с ремонтом автодорожного моста через р. Случь проезд автотранспорта организован через объездную дорогу", - отмечают спасатели.
За эти дни из заторов на этом участке местные спасатели отбуксировали около 30 грузовиков.
Также вчера олевские бойцы ГСЧС с помощью троса вытащили три школьных автобуса, застрявших в сугробах прямо во время движения на дорогах. В двух автобусах были дети, которых развозили после занятий.
Кроме этого, в с. Солнечное Житомирского района специалисты 11-й Государственной пожарно-спасательной части отбуксировали автомобиль скорой помощи, который, возвращаясь с вызова, застрял в сугробе на узкой улице населенного пункта. Внутри находились только медики.