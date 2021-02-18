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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 18 » 12:13:58

В больнице скончался житомирянин, которого на пешеходном переходе сбил BMW

Сегодня, 12:24:14 1111 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больнице скончался житомирянин, которого на пешеходном переходе сбил BMW

 Вечером 17 февраля в больнице скончался мужчина, которого на улице Витрука в Житомире сбил автомобиль BMW. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщила полиция области.

Правоохранители отмечают, что мужчину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе.
 

"Водитель автомобиля BMW, 56-летний житомирянин, двигаясь по ул. Витрука в направлении ул. Ивана Огиенко, совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


Пешеход, 79-летний житель Житомира, получил травмы и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей, через несколько часов мужчина скончался.

"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 286 УК Украины", - добавили правоохранители. 
Тэги: дтп, Житомир
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