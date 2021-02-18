В больнице скончался житомирянин, которого на пешеходном переходе сбил BMW

Вечером 17 февраля в больнице скончался мужчина, которого на улице Витрука в Житомире сбил автомобиль BMW. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщила полиция области.
Правоохранители отмечают, что мужчину сбили
на нерегулируемом пешеходном переходе.
"Водитель автомобиля BMW, 56-летний житомирянин, двигаясь по ул. Витрука в направлении ул. Ивана Огиенко, совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Пешеход, 79-летний житель Житомира, получил травмы и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей, через несколько часов мужчина скончался.
"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках досудебного расследования по ч. 2 ст. 286 УК Украины"
, - добавили правоохранители.