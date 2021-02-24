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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 24 » 10:45:49

В Житомирской области на недействующем предприятии хранили радиоактивные материалы – СБУ

Сегодня, 10:47:43 1014 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области на недействующем предприятии хранили радиоактивные материалы – СБУ

 Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили источник радиоактивного излучения «Криптон-85» на Житомирщине. Ионизирующие материалы находились в одном из производственных помещений недействующего предприятия в смт Мирополь.

Об этом 24 февраля сообщила пресс-група Управления СБ Украины в Житомирской области.

«При этом, соответствующая лицензия предприятия закончилась, а радиоактивные элементы хранились незаконно», - добавили в спецслужбе.



По результатам следственных действий оборудование изъято и передано специалистам Государственного предприятия «Радон», которые проведут экспертное исследование и утилизацию.

В рамках досудебного расследования по ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) УК Украины продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ
Тэги: предприятие, СБУ, радиоактивные материалы
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Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 11:10:56, Сегодня [Материал]

да уж, сбу занимается изотопами для проверки сварочных швов , круто. наверное важнее ничего нет, видать нигде уже в государстве из бюджета не крадут и взяток не берут.
velcade
2 Санитар (velcade)   • 13:17:40, Сегодня [Материал]

Что они там обнаружили. Тупо закончилась лицензия и кто-то случайно это случайно заметил.
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