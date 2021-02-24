В Житомирской области на недействующем предприятии хранили радиоактивные материалы – СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили источник радиоактивного излучения «Криптон-85» на Житомирщине. Ионизирующие материалы находились в одном из производственных помещений недействующего предприятия в смт Мирополь.
Об этом 24 февраля сообщила пресс-група Управления СБ Украины
в Житомирской области.
«При этом, соответствующая лицензия предприятия закончилась, а радиоактивные элементы хранились незаконно»
, - добавили в спецслужбе.
По результатам следственных действий оборудование изъято и передано специалистам Государственного предприятия «Радон», которые проведут экспертное исследование и утилизацию.
В рамках досудебного расследования по ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) УК Украины продолжаются следственные действия.
Фото: СБУ