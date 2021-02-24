Аэропорт «Житомир» вошел в программу «Большое строительство»

В государственную программу "Большое строительство" в 2021 году вошло направление по развитию региональных авиахабов. Планируется, что через несколько лет в небольших украинских городах дополнительно появится 16 аэропортов.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Житомирская ОГА
.
"Перелеты внутри страны должны стать доступными для украинцев, а дорога от дома до аэропорта - занимать минимум времени. Кроме того, украинцы должны получить возможность летать из небольших региональных аэропортов за границу", - подчеркнул он.
По его информации, в этом году начинается работа, особенно в аэропортах Ужгорода, Полтавы, Черновцов, Кривого Рога, Житомира
и Винницы.
Тимошенко сообщил, что руководство государства ставит перед собой конкретную цель - к 2025 году рынок внутренних авиаперевозок должен вырасти до 4 млн пассажиров в год и до 5 тыс. тонн грузов в год. Кроме того, Кирилл Тимошенко подтвердил, что ведется работа по созданию государственного авиаперевозчика.
Предыстория
Комиссия Кабмина осуществила обследование аэропорта "Житомир" и признала его готовым к осуществлению международных грузопассажирских перевозок
.
В феврале должен быть объявлен международный тендер на реконструкцию
взлетно-посадочной полосы аэропорта "Житомир".
На заседании 17 февраля Кабинет министров не разрешил открыть постоянный пункта пропуска
через государственную границу в аэропорту "Житомир".