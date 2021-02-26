В Житомире 25 женщин наградили почетным званием «Мать-героиня». ФОТО

Сегодня, 26 февраля, в Житомире прошло торжественное награждение жительниц области, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня". Об этом сообщили в облгосадминистрации.
В 2020 году почетное звание Украины "Мать-героиня" присвоено 49 многодетным матерям Житомирской области, из них 25 матерям в соответствии с Указом президента Украины от 15 декабря 2020 года
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Сегодня были награждены многодетные матери:
- БОВКУН Валентина Юрьевна, мать пятерых детей, жительница с. Копище Олевского района
- БОНДАРЕНКО Вера Павловна, мать пятерых детей, жительница с. Троковичи Черняховского района
- БУМАР Татьяна Ивановна, мать пятерых детей, жительница с. Копище Олевского района
- ВАКУЛЕНКО Ольга Викторовна, мать шестерых детей, жительница г. Коростишева
- ВОЗНЮК Оксана Петровна, мать пятерых детей, жительница г. Житомира
- ГУБАТЮК Елена Сергеевна, мать пятерых детей, жительница с. Довбыши Чудновского района
- ДОМАЩЕНКО Татьяна Сергеевна, мать семерых детей, жительница с. Желтый Брод Романовского района
- ДУБРОВЕЦ Екатерина Николаевна, мать пятерых детей, жительница с. Хочино Олевского района
- КОВАЛЕНКО Надежда Васильевна, мать семерых детей, жительница с. Хутор-Мокляки Емильчинского района
- КОВЕНЬ Жанна Алексеевна, мать пятерых детей, жительница с. Бобрица Емильчинского района
- КОНДРАТЮК Ирина Николаевна, мать семерых детей, жительница с. Заречаны Житомирского района
- МИЩИК Елена Александровна, мать шестерых детей, жительница пгт Довбыш Барановского района
- ПРИМЕНКО Галина Николаевна, мать пятерых детей, жительница с. Купеч Коростенского района
- РУБЛЮК Лариса Романовна, мать пятерых детей, жительница с. Карповцы Чудновского района
- РУДЫК Татьяна Викторовна, мать пятерых детей, жительница с. Небеж Хорошевского района
- СВИНЦИЦКАЯ Елена Николаевна, мать шестерых детей, жительница с. Явное Барановского района
- ТУЖИК Ольга Николаевна, мать восьми детей, жительница с. Сколобов Хорошевского района
- ФАЗАН Оксана Николаевна, мать семерых детей, жительница с. Кулеши Емильчинского района
- ХАВОНОВА Светлана Ивановна, мать шестерых детей, жительница г. Коростеня
- ЦИОНЕЛЬ Валентина Викторовна, мать пятерых детей, жительница с. Быковка Романовского района
- ЧАБАН Елена Григорьевна, мать шестерых детей, жительница с. Великая Волица Любарского района
- ЩАЩУК Елена Доминиковна, мать пятерых детей, жительница с. Мокрое Барановского района
- ЮХИМЧУК Лидия Николаевна, мать пятерых детей, жительница с. Калиновка Новоград-Волынского района
- ЯРУШИНСКАЯ Наталья Владимировна, мать пятерых детей. Жительница с. Быковка Романовского района
- ЯСИНСКАЯ Ольга Николаевна, мать пятерых детей, жительница поселка Городница Новоград-Волынского района
Почетное звание Украины "Мать-героиня" является высшей наградой за материнство в нашей стране. Оно присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей. Непременным условием для присвоения такого почетного звания является весомый личный вклад матери в воспитании детей в семье, создание условий для получения ими образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств.
Для женщин это не только признание, но и материальная помощь. Кроме единовременного денежного вознаграждения, которое составляет в этом году 21 020 грн, статус предусматривает льготы на жилищно-коммунальные услуги, пенсию за особые заслуги перед государством. Всего на Житомирщине указанное звание присвоено 11 089 женщинам.
Фото: Житомирская ОГА