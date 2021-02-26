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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 26 » 17:11:31

В Житомире 25 женщин наградили почетным званием «Мать-героиня». ФОТО

Сегодня, 17:21:31 286 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире 25 женщин наградили почетным званием «Мать-героиня». ФОТО

 Сегодня, 26 февраля, в Житомире прошло торжественное награждение жительниц области, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня". Об этом сообщили в облгосадминистрации.

В 2020 году почетное звание Украины "Мать-героиня" присвоено 49 многодетным матерям Житомирской области, из них 25 матерям в соответствии с Указом президента Украины от 15 декабря 2020 года.

Сегодня были награждены многодетные матери:
 
  • БОВКУН Валентина Юрьевна, мать пятерых детей, жительница с. Копище Олевского района
  • БОНДАРЕНКО Вера Павловна, мать пятерых детей, жительница с. Троковичи Черняховского района
  • БУМАР Татьяна Ивановна, мать пятерых детей, жительница с. Копище Олевского района
  • ВАКУЛЕНКО Ольга Викторовна, мать шестерых детей, жительница г. Коростишева
  • ВОЗНЮК Оксана Петровна, мать пятерых детей, жительница г. Житомира
  • ГУБАТЮК Елена Сергеевна, мать пятерых детей, жительница с. Довбыши Чудновского района
  • ДОМАЩЕНКО Татьяна Сергеевна, мать семерых детей, жительница с. Желтый Брод Романовского района
  • ДУБРОВЕЦ Екатерина Николаевна, мать пятерых детей, жительница с. Хочино Олевского района
  • КОВАЛЕНКО Надежда Васильевна, мать семерых детей, жительница с. Хутор-Мокляки Емильчинского района
  • КОВЕНЬ Жанна Алексеевна, мать пятерых детей, жительница с. Бобрица Емильчинского района
  • КОНДРАТЮК Ирина Николаевна, мать семерых детей, жительница с. Заречаны Житомирского района
  • МИЩИК Елена Александровна, мать шестерых детей, жительница пгт Довбыш Барановского района
  • ПРИМЕНКО Галина Николаевна, мать пятерых детей, жительница с. Купеч Коростенского района
  • РУБЛЮК Лариса Романовна, мать пятерых детей, жительница с. Карповцы Чудновского района
  • РУДЫК Татьяна Викторовна, мать пятерых детей, жительница с. Небеж Хорошевского района
  • СВИНЦИЦКАЯ Елена Николаевна, мать шестерых детей, жительница с. Явное Барановского района
  • ТУЖИК Ольга Николаевна, мать восьми детей, жительница с. Сколобов Хорошевского района
  • ФАЗАН Оксана Николаевна, мать семерых детей, жительница с. Кулеши Емильчинского района
  • ХАВОНОВА Светлана Ивановна, мать шестерых детей, жительница г. Коростеня
  • ЦИОНЕЛЬ Валентина Викторовна, мать пятерых детей, жительница с. Быковка Романовского района
  • ЧАБАН Елена Григорьевна, мать шестерых детей, жительница с. Великая Волица Любарского района
  • ЩАЩУК Елена Доминиковна, мать пятерых детей, жительница с. Мокрое Барановского района
  • ЮХИМЧУК Лидия Николаевна, мать пятерых детей, жительница с. Калиновка Новоград-Волынского района
  • ЯРУШИНСКАЯ Наталья Владимировна, мать пятерых детей. Жительница с. Быковка Романовского района
  • ЯСИНСКАЯ Ольга Николаевна, мать пятерых детей, жительница поселка Городница Новоград-Волынского района

Почетное звание Украины "Мать-героиня" является высшей наградой за материнство в нашей стране. Оно присваивается женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей. Непременным условием для присвоения такого почетного звания является весомый личный вклад матери в воспитании детей в семье, создание условий для получения ими образования, развития их творческих способностей, формирования высоких духовных и моральных качеств.

Для женщин это не только признание, но и материальная помощь. Кроме единовременного денежного вознаграждения, которое составляет в этом году 21 020 грн, статус предусматривает льготы на жилищно-коммунальные услуги, пенсию за особые заслуги перед государством. Всего на Житомирщине указанное звание присвоено 11 089 женщинам. 



















Фото: Житомирская ОГА
Тэги: мать-героиня, Награждение
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