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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 1 » 17:52:34

Территорию перед Торговым центром и Гидропарк очистят от киосков

Вчера, 17:57:34 1767 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Территорию перед Торговым центром и Гидропарк очистят от киосков

 В Житомире намерены демонтировать 14 киосков, которые были установлены самовольно или же не имеют действующего паспорта привязки временного сооружения.

Об этом говорится в проекте решения исполкома "О демонтаже временных сооружений", обнародованном 1 марта на сайте мэрии.

"Утвердить перечень временных сооружений, самовольно и/или размещенных на территории города Житомира при отсутствии в настоящее время действующего паспорта привязки временного сооружения, подлежащих демонтажу согласно приложению 1", - говорится в документе.

В приложении к проекту решения перечень киосков, подавляющее большинство из которых находится перед Торговым центром на площади Житний рынок и в Гидропарке.




 
Тэги: Житомир, киоски, Демонтаж
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Комментариев: 1
vovik-zt
1 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:25:47, Вчера [Материал]

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