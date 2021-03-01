Территорию перед Торговым центром и Гидропарк очистят от киосков

В Житомире намерены демонтировать 14 киосков, которые были установлены самовольно или же не имеют действующего паспорта привязки временного сооружения.
Об этом говорится в проекте решения исполкома "О демонтаже временных сооружений", обнародованном 1 марта на сайте мэрии
.
"Утвердить перечень временных сооружений, самовольно и/или размещенных на территории города Житомира при отсутствии в настоящее время действующего паспорта привязки временного сооружения, подлежащих демонтажу согласно приложению 1"
, - говорится в документе.
В приложении к проекту решения перечень киосков, подавляющее большинство из которых находится перед Торговым центром на площади Житний рынок и в Гидропарке.